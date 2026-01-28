Такер Карлсон: біткоїн може відібрати у долара статус світової резервної валюти

Американський журналіст Такер Карлсон заявив про можливість заміни долара США біткоїном як світової резервної валюти. В інтерв'ю з економістом Пітером Шиффом 26 січня ведучий підкреслив купівельну спроможність американської валюти, що знижується.

Біткоїн — нова глобальна резервна валюта?

«Так очевидно, що потрібна нова глобальна резервна валюта. Ви не хочете, щоб вона належала геополітичному супернику. Чому б біткоїну не стати новою глобальною резервною валютою?» — зазначив Карлсон під час дискусії на своєму YouTube-каналі.

Шифф категорично відкинув пропозицію журналіста, назвавши американський стратегічний резерв біткоїну «фондом порятунку біткоїна» за рахунок платників податків.

На думку економіста, криптовалюта «немає фактичного застосування» крім спекуляцій, а центральні банки не можуть покладатися на актив без позамонетарного попиту.

Фінансові гіганти підтримують ідею

Заява Карлсона збіглася із позицією провідних фінансових керівників. Глава BlackRock Ларрі Фінк в офіційному листі акціонерам у березні 2025 року попередив про ризики для долара.

«США десятиліттями отримували вигоду з того, що долар служив світовою резервною валютою. Але це не гарантовано назавжди. Якщо США не візьмуть під контроль свій борг, якщо дефіцит продовжуватиме зростати, Америка ризикує втратити цю позицію на користь цифрових активів, таких як біткоїн», — написав керівник найбільшого у світі керуючого активами.

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг зайняв ще більш певну позицію. У червні 2025 року він попередив, що біткоїн «займе місце резервної валюти», якщо конгрес не скоротить дефіцит і не почне погашати державний борг.

Політики приєднуються до дискусії

Ідею підтримав сенатор Ренд Пол, який ще 2021 року заявляв про потенціал криптовалюти стати світовою резервною валютою. «У міру того, як люди втрачають довіру до урядових інститутів, біткоїн може отримати вигоду і піднятися до того, щоб стати світовою резервною валютою», — зазначав республіканський сенатор.

Засновник Binance Чанпен Чжао 26 січня 2025 року також висловився про можливість біткоїну стати глобальною резервною валютою, відродивши дебати про майбутнє грошової системи.

Історичні паралелі та економічні передумови

Прибічники біткоїна як резервної валюти вказують про історичні прецеденти зміни фінансових систем. Долар США зайняв домінуюче становище після Бреттон-Вудської угоди 1944 року, коли десятки країн домовилися тримати долари нарівні із золотом.

Національний борг США перевищив $37 трлн, що втричі перевищує темпи зростання ВВП із 1989 року. За даними BlackRock, до 2030 року обов'язкові державні витрати та обслуговування боргу поглинуть усі федеральні доходи, створивши постійний дефіцит.

Брати Вінклвосс на конференції Bitcoin Amsterdam назвали біткоїн «найбільшою інновацією минулого століття», яка може стати основою економіки наступних 500 років. Вони прогнозують досягнення ціни $1 млн за монету.

Дискусія про біткоїн як потенційну резервну валюту відображає зростаючі сумніви у стійкості існуючої фінансової системи. Центральні банки різних країн уже диверсифікують резерви, збільшуючи частку золота та альтернативних активів у відповідь на геополітичні ризики та тиск на санкції.