Такер Карлсон: біткоїн може відібрати у долара статус світової резервної валюти

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
28 січня 2026, 13:19

Такер Карлсон: біткоїн може відібрати у долара статус світової резервної валюти

Американський журналіст Такер Карлсон заявив про можливість заміни долара США біткоїном як світової резервної валюти. В інтерв'ю з економістом Пітером Шиффом 26 січня ведучий підкреслив купівельну спроможність американської валюти, що знижується.

Американський журналіст Такер Карлсон заявив про можливість заміни долара США біткоїном як світової резервної валюти.
Фото: Такер Карлсон

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Біткоїн — нова глобальна резервна валюта?

«Так очевидно, що потрібна нова глобальна резервна валюта. Ви не хочете, щоб вона належала геополітичному супернику. Чому б біткоїну не стати новою глобальною резервною валютою?» — зазначив Карлсон під час дискусії на своєму YouTube-каналі.

Шифф категорично відкинув пропозицію журналіста, назвавши американський стратегічний резерв біткоїну «фондом порятунку біткоїна» за рахунок платників податків.

На думку економіста, криптовалюта «немає фактичного застосування» крім спекуляцій, а центральні банки не можуть покладатися на актив без позамонетарного попиту.

Фінансові гіганти підтримують ідею

Заява Карлсона збіглася із позицією провідних фінансових керівників. Глава BlackRock Ларрі Фінк в офіційному листі акціонерам у березні 2025 року попередив про ризики для долара.

«США десятиліттями отримували вигоду з того, що долар служив світовою резервною валютою. Але це не гарантовано назавжди. Якщо США не візьмуть під контроль свій борг, якщо дефіцит продовжуватиме зростати, Америка ризикує втратити цю позицію на користь цифрових активів, таких як біткоїн», — написав керівник найбільшого у світі керуючого активами.

Генеральний директор Coinbase Браян Армстронг зайняв ще більш певну позицію. У червні 2025 року він попередив, що біткоїн «займе місце резервної валюти», якщо конгрес не скоротить дефіцит і не почне погашати державний борг.

Політики приєднуються до дискусії

Ідею підтримав сенатор Ренд Пол, який ще 2021 року заявляв про потенціал криптовалюти стати світовою резервною валютою. «У міру того, як люди втрачають довіру до урядових інститутів, біткоїн може отримати вигоду і піднятися до того, щоб стати світовою резервною валютою», — зазначав республіканський сенатор.

Засновник Binance Чанпен Чжао 26 січня 2025 року також висловився про можливість біткоїну стати глобальною резервною валютою, відродивши дебати про майбутнє грошової системи.

Історичні паралелі та економічні передумови

Прибічники біткоїна як резервної валюти вказують про історичні прецеденти зміни фінансових систем. Долар США зайняв домінуюче становище після Бреттон-Вудської угоди 1944 року, коли десятки країн домовилися тримати долари нарівні із золотом.

Національний борг США перевищив $37 трлн, що втричі перевищує темпи зростання ВВП із 1989 року. За даними BlackRock, до 2030 року обов'язкові державні витрати та обслуговування боргу поглинуть усі федеральні доходи, створивши постійний дефіцит.

Брати Вінклвосс на конференції Bitcoin Amsterdam назвали біткоїн «найбільшою інновацією минулого століття», яка може стати основою економіки наступних 500 років. Вони прогнозують досягнення ціни $1 млн за монету.

Дискусія про біткоїн як потенційну резервну валюту відображає зростаючі сумніви у стійкості існуючої фінансової системи. Центральні банки різних країн уже диверсифікують резерви, збільшуючи частку золота та альтернативних активів у відповідь на геополітичні ризики та тиск на санкції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
kadaad1988
kadaad1988
28 січня 2026, 14:06
#
Дутое виртуальное создание заменит реальную валюту?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами