Revolut змінює стратегію в США: замість купівлі банку — власна ліцензія

Британський фінтех-гігант Revolut відмовився від планів придбання американського банку і натомість подаватиме заявку на отримання власної банківської ліцензії в США. Компанія робить ставку на те, що адміністрація Дональда Трампа прискорить бюрократичні процедури для нових гравців на ринку. Про це повідомляє Financial Times.

Ставка на швидкість та цифрову модель

Раніше Revolut розглядав купівлю вже існуючого банку як найшвидший шлях до отримання ліцензії, що дозволила б працювати в усіх 50 штатах. Проте, проаналізувавши ситуацію, керівництво компанії дійшло висновку, що цей шлях буде складнішим і повільнішим, ніж очікувалося.

Однією з головних перешкод стала необхідність утримувати фізичні відділення придбаного банку, що суперечить цифровій бізнес-моделі Revolut. Тому компанія обрала шлях отримання ліцензії «de novo» (для новоствореного банку) від Управління контролера грошового обігу (OCC). Інсайдери стверджують, що Revolut сподівається на лояльність оновленого регулятора за часів президентства Трампа.

Фінансова міць та крипто-експансія

Revolut, оцінка якого сягнула 75 мільярдів доларів після вторинного продажу акцій минулого року, називає ринок США критично важливим для своїх глобальних амбіцій.

Паралельно з банківськими планами, компанія поглиблює свою присутність у криптосфері: