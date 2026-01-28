14 країн оголосили про закриття Балтійського моря для суден тіньового флоту рф

Для суден російського тіньового флоту 14 європейських держав закривають Балтійське море: відтепер танкери, які змінюють прапори чи не мають відповідних документів, вважатимуться такими, які не мають державної належності. Про це йдеться у спільній заяві держав, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії.

Хто підписав заяву

До відповідної ініціативи приєдналися Сполучене Королівство, Бельгія,Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.

«Зараз ми стикаємося з новими ситуаціями безпеки, що виникають через зростаюче втручання у європейських водах, особливо в регіоні Балтійського моря. Ці порушення, що походять з російської федерації, погіршують безпеку міжнародного судноплавства. Всі судна піддаються ризику», — пояснюють у документі.

Зокрема, країни-підписанти попередили: вони розглядатимуть як судна без державної незалежності ті танкери, які ходять під прапорами двох чи більше країн.

Вони також попередили, що судна повинні мати відповідну сертифікацію й документи, а також — підтримувати безпеку бортів.​

Чому виникла потреба

Через Балтійське море йде до 50% російської нафти, написала експертка з енергетики та фінансів Вікторія Войціцька.

Більшість суден «тіньового флоту» — це старий металобрухт. Один розлив нафти в закритій Балтиці може вбити екосистему регіону на десятиліття.

Чому це важливо

За словами експертки, це не просто «папірець» — це перехід від простого спостереження до активного стримування.

«Російським танкерам стає все тісніше, а ризик втратити судно разом із вантажем зростає в рази. Морська блокада тіньових доходів агресора набирає обертів. Світ стає прозорішим, а правила — жорсткішими для тих, хто звик грати „в темну“», — підсумувала вона.