Як почати інвестувати у 2026 році: безкоштовна персональна стратегія

Плануєте інвестувати у 2026 році? Розпочніть із правильної стратегії та зважених рішень. InvestMarket від «Мінфін» пропонує безкоштовну інвестстратегію , що стане для вас орієнтиром і допоможе визначитися з персональним підходом до інвестицій.

Початківці в інвестуванні часто роблять перші кроки навмання — ухвалюють хаотичні рішення, орієнтуються на досвід знайомих або інформацію з інтернету. У результаті інвестиція не приносить очікуваного результату, а лише сумніви й стрес.

Щоб усе прорахувати, зважити ризики й свідомо обрати інструменти, варто розпочати з розробки персональної інвестиційної стратегії. Це ключовий етап для успіху будь-якої інвестиції.

На допомогу інвестору-початківцю InvestMarket від «Мінфіну» пропонує готову персональну інвестиційну стратегію на 2026 рік, яка допоможе вам визначити ваш підхід до інвестування та закласти основу для зважених рішень. Завантажити її можна безкоштовно.

Навіщо потрібна інвестиційна стратегія

Формування особистої інвестиційної стратегії — це перший і обов’язковий крок перед початком інвестування. Вона допоможе вам:

зрозуміти, до якого типу інвесторів ви належите;

сформувати інвестиційний підхід, що відповідає вашому типу;

визначити комфортний рівень ризику;

окреслити ваші цілі та інвестиційний горизонт;

зрозуміти, із чого почати і на яких напрямах/інструментах зосередитись.

Коли стратегія визначена — стає зрозуміло, які перші кроки треба зробити, які інструменти наразі найкраще підходять для досягнення ваших цілей. Це додає впевненості й системності в ухваленні рішень, допомагає краще контролювати ризики.

Як InvestMarket допоможе реалізувати стратегію

InvestMarket від «Мінфіну» — це платформа, яка допоможе втілити інвестиційну стратегію на практиці. Тут зібрані інвестиційні проєкти з різною прибутковістю, строками окупності та рівнем ризику — від нерухомості й цінних паперів до земельних ділянок та освітніх проєктів.