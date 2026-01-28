Хто контролює світові запаси срібла: країни та обсяги

Найбільші резерви срібла у Перу — близько 140 тис. тонн (22% світових), що дає країні ключову роль на ринку. Про це пише The Economist.

Які запаси срібла мають країни

Значні, але менші запаси мають Австралія, росія та Китай разом близько 40% світових резервів.

Мексика лідирує з видобутку срібла, але має порівняно скромні запаси (близько 6% світових), що вказує на інтенсивну експлуатацію родовищ та обмежений запас нових проектів.

У перспективі попит на срібло зростатиме через «зелені» технології. Тільки сонячна енергетика збільшила споживання срібла з менше ніж 50 млн унцій десять років тому до приблизно 160 млн унцій до 2023 року.

Історичні максимуми срібла

У грудні срібло відновило історичні максимуми — ф'ючерси короткочасно досягали близько $80 за унцію, а зростання цін за 2025 рік склало близько 160%, обігнавши золото. Світові запаси срібла оцінюються приблизно 641 тис. тонн.

Світовий ринок дорогоцінних металів переживає безпрецедентний шторм. Срібло продемонструвало аномальну волатильність, змінивши свою ринкову капіталізацію на суму $2 трильйони, за лічені години. Експерти вже називають цей день історичним, адже метал поводиться не як захисний актив, а як ризикова криптовалюта.

Чому це важливо

Така поведінка срібла — це тривожний сигнал для світової економіки. Коли консервативний актив, який століттями слугував для збереження вартості, починає поводитися як спекулятивний токен, це свідчить про крайню розхитаність фінансової системи. Для звичайних людей це загрожує здорожчанням електроніки та техніки (де використовується срібло), а також є індикатором того, що «розумні гроші» очікують серйозних проблем із доларом та інфляцією в найближчому майбутньому.