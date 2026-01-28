Multi від Мінфін
28 січня 2026, 8:27

У Туреччині вимагають заблокувати Airbnb та Expedia: асоціація туристів подала судовий позов

Турецька асоціація туристичних агенцій Tursab подала судовий позов з вимогою обмежити доступ до 10 закордонних туристичних онлайн-платформ, включаючи Airbnb та Expedia. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву асоціації.

Турецька асоціація туристичних агенцій Tursab подала судовий позов з вимогою обмежити доступ до 10 закордонних туристичних онлайн-платформ, включаючи Airbnb та Expedia.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

У чому причина

Tursab стверджує, що зазначені платформи не створили юридичних осіб на території Туреччини і не зареєстровані як платники податків, а тому не підпадають під національне регулювання. При цьому вони надають послуги, які відповідно до турецького законодавства дозволені виключно ліцензованим туристичним агентствам, зазначає об'єднання.

Крім Airbnb і Expedia, у позові також згадуються GetYourGuid, Viator, Isango!, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com та Musement.

Читайте також: Airbnb в Іспанії оштрафували на 64 мільйони євро

За твердженням Tursab, ці платформи домінують на ринку, проте турецькі споживачі фактично позбавлені можливості звертатися до зареєстрованої в країні юридичної особи для подання скарг, врегулювання спорів або повернення коштів.

«У нас немає проблем із самими компаніями, але вони мають відкрити туристичні агенції та сплачувати податки в Туреччині — так само, як це робимо ми», — заявив голова Tursab Фіруз Багликая, коментуючи ситуацію Bloomberg.

Заборона на Booking

Раніше Tursab вже брала участь у судовому розгляді, за підсумками якого в Туреччині було запроваджено заборону на діяльність Booking Holdings (сайт бронювання booking.com). У 2017 році турецький суд ухвалив, що цей сайт не відповідає юридичним вимогам, що висуваються до ліцензованих туристичних агентств.

Після цього «прецедентного» рішення у справі Booking.com асоціація розраховує, що позов проти 10 зарубіжних туристичних платформ буде розглянуто швидше та знову завершиться на її користь, зазначив Баглика.

При цьому заборона щодо Booking.com має внутрішній характер і не означає повного припинення роботи сервісу в країні.

Як зазначають користувачі на форумах та в соціальних мережах, включаючи Reddit, за допомогою платформи, як і раніше, можна забронювати турецькі готелі з-за кордону, а також закордонні об'єкти з Туреччини.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
28 січня 2026, 9:08
#
Вся ця маячня із заборонами націлена суто на внутрішній ринок туризму.
Бо навіть зараз через ВПН «заборонений» Букінг продовжує надавати бронювання на території Турецької Республіки без жодних проблем. Просто без ВПНа не показує в пошуку готелі.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
