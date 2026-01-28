У Туреччині вимагають заблокувати Airbnb та Expedia: асоціація туристів подала судовий позов

Турецька асоціація туристичних агенцій Tursab подала судовий позов з вимогою обмежити доступ до 10 закордонних туристичних онлайн-платформ, включаючи Airbnb та Expedia. Про це пише Bloomberg із посиланням на заяву асоціації.

У чому причина

Tursab стверджує, що зазначені платформи не створили юридичних осіб на території Туреччини і не зареєстровані як платники податків, а тому не підпадають під національне регулювання. При цьому вони надають послуги, які відповідно до турецького законодавства дозволені виключно ліцензованим туристичним агентствам, зазначає об'єднання.

Крім Airbnb і Expedia, у позові також згадуються GetYourGuid, Viator, Isango!, ToursByLocals, Agoda, Trip.com, Hotels.com та Musement.

За твердженням Tursab, ці платформи домінують на ринку, проте турецькі споживачі фактично позбавлені можливості звертатися до зареєстрованої в країні юридичної особи для подання скарг, врегулювання спорів або повернення коштів.

«У нас немає проблем із самими компаніями, але вони мають відкрити туристичні агенції та сплачувати податки в Туреччині — так само, як це робимо ми», — заявив голова Tursab Фіруз Багликая, коментуючи ситуацію Bloomberg.

Заборона на Booking

Раніше Tursab вже брала участь у судовому розгляді, за підсумками якого в Туреччині було запроваджено заборону на діяльність Booking Holdings (сайт бронювання booking.com). У 2017 році турецький суд ухвалив, що цей сайт не відповідає юридичним вимогам, що висуваються до ліцензованих туристичних агентств.

Після цього «прецедентного» рішення у справі Booking.com асоціація розраховує, що позов проти 10 зарубіжних туристичних платформ буде розглянуто швидше та знову завершиться на її користь, зазначив Баглика.

При цьому заборона щодо Booking.com має внутрішній характер і не означає повного припинення роботи сервісу в країні.

Як зазначають користувачі на форумах та в соціальних мережах, включаючи Reddit, за допомогою платформи, як і раніше, можна забронювати турецькі готелі з-за кордону, а також закордонні об'єкти з Туреччини.