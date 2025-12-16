Airbnb в Іспанії оштрафували на 64 мільйони євро

Влада Іспанії оштрафувала онлайн-платформу з оренди туристичного житла Airbnb на 64 мільйони євро . Загалом порушення правил було виявлено в 65 122 оголошеннях на Airbnb. Про це повідомляє Majorca Daily Bulletin.

Причина штрафу

Міністерство у справах споживачів Іспанії посилалося на публікацію оголошень про туристичне житло без зазначення реєстраційного номера або з використанням неправдивих номерів ліцензій, а також без точної інформації про правовий статус власників житла.

За даними Агентства у справах споживачів, накладений штраф у розмірі 64 055 311 євро еквівалентний «шестикратному розміру незаконного прибутку», отриманого Airbnb в результаті цієї практики.

Крім того, Airbnb отримала штраф у розмірі 55 000 євро за недотримання заборон, встановлених розпорядженнями або тимчасовими заходами слідчого органу.

Рішення також включає два додаткові штрафи по 10 тисяч євро за більш незначні порушення, включно з відмовою платформи в наданні інформації під час розслідування справи.

Боротьба влади проти оренди житла для туризму

Як писав раніше «Мінфін», іспанський уряд, а також міські ради та регіональні органи влади розпочали загальні заходи проти оренди житла для туризму через такі сайти, як Airbnb та Booking, які, на думку багатьох іспанців, обмежують житловий фонд і роблять оренду житла недоступною для місцевих жителів.

Міністерство захисту прав споживачів Іспанії заявило, що наказало Airbnb видалити зі своєї платформи понад 65 000 оголошень про оренду житла для відпочинку, заявивши, що вони порушують чинні правила.

У заяві міністерства йдеться, що більшість оголошень Airbnb, які мали бути заблоковані, не вказували номер ліцензії, а інші не вказували, чи є власник фізичною особою, чи корпорацією.

Міністр у справах споживачів Пабло Бустіндуй заявив, що його метою є покласти край загальній «відсутності контролю» та «незаконності» в бізнесі оренди житла для відпочинку, а також «сприяти доступу до житла та захищати права споживачів».

Мер Барселони Хауме Кольбоні здійснив найжорсткіший крок в історії Іспанії у червні минулого року, коли наказав запровадити повну заборону на оренду житла для туризму до 2028 року.