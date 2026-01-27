Чи переживуть смартфони епоху ШІ: техногіганти готують заміну iPhone та Android

Двополярний світ смартфонів, де роками панували Apple та Google, опинився під загрозою. Технологічні лідери OpenAI, Meta та Amazon активно розробляють нові пристрої на базі штучного інтелекту, які мають змінити спосіб взаємодії людей із цифровим світом і похитнути домінування звичних телефонів. Про це пише The Economist.

Перегони озброєнь: хто і що створює

Керівник OpenAI Сем Альтман та колишній головний дизайнер Apple сер Джоні Айв працюють над спільним проєктом — пристроєм зі штучним інтелектом. Альтман порівнює користування сучасними смартфонами з прогулянкою шумною Таймс-сквер, натякаючи, що новий гаджет буде менш нав'язливим. За даними інсайдерів, презентація цього пристрою запланована на другу половину поточного року.

Конкуренти не відстають:

Apple розробляє власний ШІ-значок для одягу з камерами та мікрофонами, щоб випередити дует Альтмана та Айва.

Meta фокусується на розумних окулярах з ШІ, перенаправляючи ресурси з відділу віртуальної реальності.

Amazon впроваджує свого асистента Alexa+ у смарт-динаміки, навушники та окуляри.

Криза ринку смартфонів

Перспективи класичних смартфонів виглядають похмуро. Аналітик Ян Ван із Counterpoint Research прогнозує падіння світових поставок телефонів на 6% у цьому році, що значно гірше за попередній прогноз (-2%). Відновлення ринку у 2027 році також не очікується.

Головна причина — різке зростання цін на компоненти. Через бум будівництва дата-центрів для ШІ виник дефіцит чіпів пам'яті. Вартість 12 гігабайт пам'яті DRAM, необхідної для смартфона, за останні 15 місяців зросла на $70. Це змушує виробників бюджетних телефонів підіймати ціни, а Apple — жертвувати частиною маржі.

Крім того, розгортається «війна за фабрики». Виробники напівпровідників, такі як TSMC, надають пріоритет замовленням від Nvidia та інших розробників ШІ-чіпів, оскільки ця продукція дорожча і прибутковіша, ніж процесори для смартфонів.

Бунт проти комісій та боротьба за дані

Для компаній на кшталт OpenAI та Meta створення власних пристроїв — це не лише інновації, а й спроба позбутися залежності від Apple та Google.

Розробники додатків змушені платити Apple комісію до 30%. Власний гаджет дозволить OpenAI уникнути цих витрат.

Meta прагне зменшити залежність від чужих операційних систем, особливо після того, як Apple ускладнила відстеження дій користувачів для реклами. Розумні окуляри з камерами та мікрофонами дозволять Meta збирати дані напряму.

Технічні виклики та альянс гігантів

Попри амбіції новачків, загроза для Apple та Google поки що виглядає незначною. Торік Apple продала 250 млн iPhone, тоді як користувачів розумних окулярів у світі налічується лише близько 15 млн.

Створення альтернативних гаджетів супроводжується технічними труднощами: перегрів, слабка батарея та питання приватності. Яскравим прикладом провалу став стартап Humane, чий ШІ-значок зазнав краху минулого року через ці проблеми.

Розуміючи загрозу, Apple та Google вирішили об'єднати зусилля. Компанії оголосили, що оновлена Siri в iPhone працюватиме на базі ШІ-моделей Gemini від Google. Це дозволить Google отримати доступ до величезного масиву даних користувачів Apple, що вже вплинуло на вартість компаній: ринкова капіталізація Alphabet (материнської компанії Google) нещодавно обігнала Apple і тепер поступається лише Nvidia.