Війни, тарифи та інфляція: чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 19:14

Війни, тарифи та інфляція: чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році

Торгові війни, геополітична нестабільність та непередбачуваність державної політики очолили список головних ризиків для світової економіки у 2026 році. Найзаможніші люди планети більше переймаються митними бар'єрами, ніж кліматичними змінами чи технологічними збоями. Про це повідомляє Visual Capitalist, посилаючись на результати опитування UBS Billionaire Survey.

Торгові війни, геополітична нестабільність та непередбачуваність державної політики очолили список головних ризиків для світової економіки у 2026 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-3 страхи світового капіталу

Згідно з опитуванням, настрої ультрабагатих інвесторів формують три ключові фактори:

  • Тарифи та торговельні обмеження (66%). Це головна загроза року. Більшість респондентів побоюються, що протекціонізм зруйнує налагоджені ланцюги постачання.
  • Великі геополітичні конфлікти (63%). Страх перед війнами, регіональною нестабільністю та протистоянням великих держав дихає у спину економічним проблемам.
  • Політична невизначеність (59%). Мільярдери стурбовані відсутністю чітких правил гри та непередбачуваністю рішень урядів провідних країн.

Також значна частина опитаних (44%) продовжує хвилюватися через високу інфляцію, що свідчить про те, що цінова стабільність у світі все ще залишається крихкою.

Географія страху: Азія боїться мит, Америка — війни

Дослідження виявило цікаві регіональні відмінності у сприйнятті ризиків:

  • Азійсько-Тихоокеанський регіон: Тут 75% мільярдерів назвали тарифи своєю головною проблемою. Це логічно, адже економіки цих країн глибоко інтегровані у глобальну торгівлю та залежать від експорту.
  • Північна та Південна Америка: У цьому регіоні 70% респондентів найбільше бояться інфляції та розростання геополітичних конфліктів.

Що турбує найменше

Цікаво, що такі глобальні виклики, як технологічні руйнування (15%) та зміни клімату (14%), опинилися в самому низу списку пріоритетів. Це свідчить про те, що великий капітал розглядає їх як довгострокові або керовані проблеми, на відміну від «шокових» політичних та економічних загроз сьогодення.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 7 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами