Торгові війни, геополітична нестабільність та непередбачуваність державної політики очолили список головних ризиків для світової економіки у 2026 році. Найзаможніші люди планети більше переймаються митними бар'єрами, ніж кліматичними змінами чи технологічними збоями. Про це повідомляє Visual Capitalist, посилаючись на результати опитування UBS Billionaire Survey.
27 січня 2026, 19:14
Війни, тарифи та інфляція: чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році
Топ-3 страхи світового капіталу
Згідно з опитуванням, настрої ультрабагатих інвесторів формують три ключові фактори:
- Тарифи та торговельні обмеження (66%). Це головна загроза року. Більшість респондентів побоюються, що протекціонізм зруйнує налагоджені ланцюги постачання.
- Великі геополітичні конфлікти (63%). Страх перед війнами, регіональною нестабільністю та протистоянням великих держав дихає у спину економічним проблемам.
- Політична невизначеність (59%). Мільярдери стурбовані відсутністю чітких правил гри та непередбачуваністю рішень урядів провідних країн.
Також значна частина опитаних (44%) продовжує хвилюватися через високу інфляцію, що свідчить про те, що цінова стабільність у світі все ще залишається крихкою.
Географія страху: Азія боїться мит, Америка — війни
Дослідження виявило цікаві регіональні відмінності у сприйнятті ризиків:
- Азійсько-Тихоокеанський регіон: Тут 75% мільярдерів назвали тарифи своєю головною проблемою. Це логічно, адже економіки цих країн глибоко інтегровані у глобальну торгівлю та залежать від експорту.
- Північна та Південна Америка: У цьому регіоні 70% респондентів найбільше бояться інфляції та розростання геополітичних конфліктів.
Що турбує найменше
Цікаво, що такі глобальні виклики, як технологічні руйнування (15%) та зміни клімату (14%), опинилися в самому низу списку пріоритетів. Це свідчить про те, що великий капітал розглядає їх як довгострокові або керовані проблеми, на відміну від «шокових» політичних та економічних загроз сьогодення.
