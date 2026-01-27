Війни, тарифи та інфляція: чого найбільше бояться мільярдери у 2026 році

Торгові війни, геополітична нестабільність та непередбачуваність державної політики очолили список головних ризиків для світової економіки у 2026 році. Найзаможніші люди планети більше переймаються митними бар'єрами, ніж кліматичними змінами чи технологічними збоями. Про це повідомляє Visual Capitalist, посилаючись на результати опитування UBS Billionaire Survey.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Топ-3 страхи світового капіталу

Згідно з опитуванням, настрої ультрабагатих інвесторів формують три ключові фактори:

Тарифи та торговельні обмеження (66%). Це головна загроза року. Більшість респондентів побоюються, що протекціонізм зруйнує налагоджені ланцюги постачання.

Великі геополітичні конфлікти (63%). Страх перед війнами, регіональною нестабільністю та протистоянням великих держав дихає у спину економічним проблемам.

Політична невизначеність (59%). Мільярдери стурбовані відсутністю чітких правил гри та непередбачуваністю рішень урядів провідних країн.

Також значна частина опитаних (44%) продовжує хвилюватися через високу інфляцію, що свідчить про те, що цінова стабільність у світі все ще залишається крихкою.

Географія страху: Азія боїться мит, Америка — війни

Дослідження виявило цікаві регіональні відмінності у сприйнятті ризиків:

Азійсько-Тихоокеанський регіон: Тут 75% мільярдерів назвали тарифи своєю головною проблемою. Це логічно, адже економіки цих країн глибоко інтегровані у глобальну торгівлю та залежать від експорту.

Північна та Південна Америка: У цьому регіоні 70% респондентів найбільше бояться інфляції та розростання геополітичних конфліктів.

Що турбує найменше

Цікаво, що такі глобальні виклики, як технологічні руйнування (15%) та зміни клімату (14%), опинилися в самому низу списку пріоритетів. Це свідчить про те, що великий капітал розглядає їх як довгострокові або керовані проблеми, на відміну від «шокових» політичних та економічних загроз сьогодення.