Meta інвестує $6 млрд в оптоволокно від Corning для розбудови ШІ-інфраструктури

Компанія Meta (материнська структура Facebook та Instagram) уклала масштабну угоду з виробником скла та оптики Corning на суму до $6 млрд. Згідно з контрактом, що діятиме до 2030 року, Corning постачатиме оптоволоконні кабелі для нових дата-центрів Meta, оптимізованих під штучний інтелект. Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNBC.

Чому це важливо?

Для навчання сучасних моделей ШІ, таких як Llama, потрібна колосальна швидкість передачі даних між тисячами графічних процесорів (GPU). Оптоволоконні рішення від Corning є критично важливою «нервовою системою» для таких обчислювальних кластерів.

Реакція ринку

Після оприлюднення новини акції Corning злетіли більш ніж на 7% на премаркеті. Загалом за 2025 рік капіталізація компанії зросла на 84% завдяки буму ШІ.

Corning вже розширює свій завод у Гікорі (Північна Кароліна), який має стати найбільшим у світі підприємством із виробництва оптоволокна. Окрім Meta, основними замовниками Corning є Amazon, Google, Microsoft, Nvidia та OpenAI.

Амбіції Meta на $600 мільярдів

Угода з Corning є частиною глобальної ініціативи «Meta Compute». Нещодавно компанія оголосила про намір інвестувати $600 млрд у технологічну інфраструктуру та створення робочих місць у США протягом наступних трьох років.

«Наступного року гіперскейлери (найбільші техгіганти) стануть нашими найбільшими клієнтами», — зазначив генеральний директор Corning Венделл Вікс, підкреслюючи безпрецедентний попит на обладнання для дата-центрів і мережеву інфраструктуру.

Попри стримані відгуки експертів про модель Llama 4, Марк Цукерберг продовжує агресивно нарощувати потужності, щоб не відстати в «гонці озброєнь» Кремнієвої долини. Уже в середу обидві компанії представлять квартальні фінансові звіти, які покажуть реальний вплив цих інвестицій на їхні результати.