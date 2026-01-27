Нова функція Apple iOS приховає точне місцезнаходження користувачів

Компанія Apple продовжує свій «хрестовий похід» за приватність користувачів, впроваджуючи безпрецедентний інструмент захисту від стеження з боку телекомунікаційних компаній. В оновленні операційної системи iOS 26.3 з'явиться налаштування, яке обмежує передачу точних геоданих провайдерам зв'язку, залишаючи їм лише загальну інформацію про район перебування абонента. Про це повідомляє MacRumors 26 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює «цифровий туман»

Традиційно мобільні оператори визначають місцезнаходження телефону, аналізуючи дані з веж стільникового зв'язку, до яких підключається пристрій. Це дозволяє їм бачити геолокацію абонента з високою точністю — аж до конкретної вулиці чи адреси.

Нова функція «обмежити точне місцезнаходження» змінює ці правила. Після її активації смартфон штучно знижує точність даних, які передаються в мережу. Замість точної точки на карті, оператор бачитиме лише приблизний район (наприклад, квартал або частину міста), де знаходиться користувач.

В Apple наголошують на двох критично важливих моментах:

Якість зв'язку: Зниження точності геолокації ніяк не вплине на якість сигналу чи швидкість мобільного інтернету.

Безпека: Обмеження автоматично вимикається під час дзвінків до екстрених служб — рятувальники та медики отримають максимально точні координати для надання допомоги.

Також варто розрізняти це налаштування і доступ до GPS для додатків. Нова функція обмежує дані саме для оператора зв'язку, а не для навігаторів чи служб таксі (для них налаштування приватності регулюються окремо).

Ексклюзивність технології

Скористатися новим рівнем захисту зможуть не всі. Функція доступна лише для власників найновіших гаджетів, оснащених власними модемами Apple серії C1 або C1X. До цього переліку входять:

iPhone Air

iPhone 16e

iPad Pro з чіпом M5 (версія з підтримкою SIM-карт)

Окрім апаратних обмежень, є й географічні. На етапі запуску технологію підтримують лише обрані оператори в чотирьох країнах:

США: Boost Mobile;

Велика Британія: EE та BT;

Німеччина: Telekom;

Таїланд: AIS та True.

Для активації функції користувачам потрібно буде зайти в «Налаштування», обрати розділ стільникового зв'язку та увімкнути відповідний перемикач, після чого перезавантажити пристрій.