Нова функція Apple iOS приховає точне місцезнаходження користувачів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 17:12

Нова функція Apple iOS приховає точне місцезнаходження користувачів

Компанія Apple продовжує свій «хрестовий похід» за приватність користувачів, впроваджуючи безпрецедентний інструмент захисту від стеження з боку телекомунікаційних компаній. В оновленні операційної системи iOS 26.3 з'явиться налаштування, яке обмежує передачу точних геоданих провайдерам зв'язку, залишаючи їм лише загальну інформацію про район перебування абонента. Про це повідомляє MacRumors 26 січня.

Компанія Apple продовжує свій «хрестовий похід» за приватність користувачів, впроваджуючи безпрецедентний інструмент захисту від стеження з боку телекомунікаційних компаній.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як працює «цифровий туман»

Традиційно мобільні оператори визначають місцезнаходження телефону, аналізуючи дані з веж стільникового зв'язку, до яких підключається пристрій. Це дозволяє їм бачити геолокацію абонента з високою точністю — аж до конкретної вулиці чи адреси.

Нова функція «обмежити точне місцезнаходження» змінює ці правила. Після її активації смартфон штучно знижує точність даних, які передаються в мережу. Замість точної точки на карті, оператор бачитиме лише приблизний район (наприклад, квартал або частину міста), де знаходиться користувач.

В Apple наголошують на двох критично важливих моментах:

  • Якість зв'язку: Зниження точності геолокації ніяк не вплине на якість сигналу чи швидкість мобільного інтернету.
  • Безпека: Обмеження автоматично вимикається під час дзвінків до екстрених служб — рятувальники та медики отримають максимально точні координати для надання допомоги.

Також варто розрізняти це налаштування і доступ до GPS для додатків. Нова функція обмежує дані саме для оператора зв'язку, а не для навігаторів чи служб таксі (для них налаштування приватності регулюються окремо).

Ексклюзивність технології

Скористатися новим рівнем захисту зможуть не всі. Функція доступна лише для власників найновіших гаджетів, оснащених власними модемами Apple серії C1 або C1X. До цього переліку входять:

  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPad Pro з чіпом M5 (версія з підтримкою SIM-карт)

Окрім апаратних обмежень, є й географічні. На етапі запуску технологію підтримують лише обрані оператори в чотирьох країнах:

  • США: Boost Mobile;
  • Велика Британія: EE та BT;
  • Німеччина: Telekom;
  • Таїланд: AIS та True.

Для активації функції користувачам потрібно буде зайти в «Налаштування», обрати розділ стільникового зв'язку та увімкнути відповідний перемикач, після чого перезавантажити пристрій.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами