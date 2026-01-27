Африканські країни стали перераховувати Китаю більше грошей, ніж отримувати

Багато країн з низьким та середнім рівнем доходу, особливо в Африці, які в попередні роки залучали значне фінансування з Китаю, тепер виплачують другій економіці світу більше коштів у вигляді відсотків за боргами, ніж отримують від неї. Про це пише Reuters.

Відтік коштів з Африки до Китаю

«Той факт, що обсяг кредитування, що надходить, скоротився, але при цьому попередні кредити з Китаю все ще потребують обслуговування, — ось причина відтоку коштів», — пояснив виконавчий директор ONE Data Девід Макнейр.

Так, за даними організації, чистий відтік коштів з Африки до Китаю у 2020−2024 роках становив $22,1 млрд.

Порівняно з попереднім 4-річним періодом, 2015−2019, притоки до регіону скоротилися майже в 3 рази, з $65 до $23,4 млрд. Водночас, виплати з африканських країн продовжили зростати: з $31,8 млрд до $45,4 млрд.

У доповіді також зазначається зниження двосторонніх фінансових потоків та приватного зовнішнього боргу загалом. Ситуація, ймовірно, посилилася в 2025 році після закриття американської USAID, яка підтримувала країни, що розвиваються.

Як зазначив Макнейр, у результаті багатьом урядам країн Африки стає важче забезпечувати державні послуги та інвестиції. При цьому він побачив і можливий позитивний наслідок: скорочення зовнішнього фінансування може сприяти підвищенню підзвітності всередині цих країн.