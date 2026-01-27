Україна отримає 85 мільйонів євро через інструменти ЄБРР на закупівлю газу

Україна завершує підготовку до отримання гранту в розмірі 85 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю додаткових обсягів газу через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками розмови з президенткою банку Оділь Рено-Бассо.