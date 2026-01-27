Україна завершує підготовку до отримання гранту в розмірі 85 млн євро, які будуть спрямовані на закупівлю додаткових обсягів газу через інструменти Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками розмови з президенткою банку Оділь Рено-Бассо.
27 січня 2026, 15:11
Україна отримає 85 мільйонів євро через інструменти ЄБРР на закупівлю газу
Кошти надає одна з європейських країн-партнерів для підтримки енергетичної стійкості України в складний зимовий період.
Ключові теми переговорів
- Закупівля газу: Фінансовий ресурс дозволить сформувати необхідні резерви палива для стабільного проходження опалювального сезону.
- Підтримка стратегічних компаній: Шмигаль наголосив на важливості продовження фінансування для «Укренерго» та «Укргідроенерго». Це критично необхідно для закупівлі обладнання та проведення ремонтів на пошкоджених об'єктах.
- Відновлення після обстрілів: міністр проінформував партнерів про важку ситуацію в енергосистемі через постійні російські удари. Наразі ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб повернути світло і тепло в оселі українців.
«Вдячний Оділь Рено-Бассо та команді ЄБРР за рішучу й послідовну підтримку. Це допомагає нам зберігати стійкість та впроваджувати нові рішення для відновлення того, що зруйнував ворог», — зазначив Денис Шмигаль.
Сторони домовилися про подальшу співпрацю задля пошуку додаткових джерел фінансування критичних потреб української енергетики.
Джерело: Мінфін
Коментарі