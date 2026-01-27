Емітент USDT, компанія Tether, увійшла до топу власників золота

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 14:26

Емітент USDT, компанія Tether, увійшла до топу власників золота

Компанія Tether, яка випускає найпопулярніший у світі стейблкоїн USDT, нарощує свою присутність на ринку дорогоцінних металів. У четвертому кварталі 2025 року фірма купила 27 тонн золота, завдяки чому потрапила до переліку найбільших власників цього металу в світі. Тепер компанія володіє більшими золотими резервами, ніж Австралія, Греція та Катар разом узяті. Про це повідомляє прес-служба компанії 27 січня.

Компанія Tether, яка випускає найпопулярніший у світі стейблкоїн USDT, нарощує свою присутність на ринку дорогоцінних металів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рекордні обсяги закупівель

За даними офіційного звіту, на кінець 2025 року Tether володіє 520 089 тройськими унціями золота. Весь метал зберігається у сховищах Швейцарії та відповідає міжнародним стандартам якості London Good Delivery.

Експерти звертають увагу на особливу активність компанії протягом останніх трьох місяців минулого року. Саме тоді фонд Tether Gold Investments поповнив свої активи приблизно 27 метричними тоннами дорогоцінного металу. Це більше, ніж закупила більшість центральних банків світу за той самий період. Згідно з інформацією МВФ та звітом Jefferies, зараз Tether входить до 30 найбільших власників золота на планеті.

Бум токенізованого золота

Накопичені запаси золота забезпечують стейблкоїн Tether Gold (XAUT) — цифровий актив, прив'язаний до фізичного металу. Цей сегмент ринку демонструє стрімке зростання:

 — Загальна капіталізація стейблкоїнів, забезпечених золотом, збільшилася з $1,3 млрд до понад $4 млрд протягом 2025 року
— Tether Gold (XAUT) контролює 60% цього ринку
— Вартість токенів XAUT в обігу перевищує $2,24 млрд

Зростанню попиту сприяє історичний максимум ціни на золото — спотова ціна металу піднялася вище позначки $5 000 за унцію.

Що стоїть за токенізацією активів

Стратегія Tether відображає світовий тренд на токенізацію реальних активів (RWA — Real World Assets). Це процес перенесення прав власності на фізичні об'єкти — нерухомість, золото, цінні папери — у цифрову форму через блокчейн.

На відміну від традиційних інструментів, таких як ф'ючерси або ETF, де інвестор володіє часткою фонду, модель Tether Gold працює інакше: один токен прирівнюється до однієї тройської унції реального золота з унікальним серійним номером зливка. Це дає змогу інвесторам володіти золотом без потреби самостійно зберігати його, але з можливістю миттєво продати або передати в будь-яку частину світу цілодобово, як звичайну криптовалюту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає antibiotik1 и 9 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами