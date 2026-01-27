Емітент USDT, компанія Tether, увійшла до топу власників золота

Компанія Tether, яка випускає найпопулярніший у світі стейблкоїн USDT, нарощує свою присутність на ринку дорогоцінних металів. У четвертому кварталі 2025 року фірма купила 27 тонн золота, завдяки чому потрапила до переліку найбільших власників цього металу в світі. Тепер компанія володіє більшими золотими резервами, ніж Австралія, Греція та Катар разом узяті. Про це повідомляє прес-служба компанії 27 січня.

Рекордні обсяги закупівель

За даними офіційного звіту, на кінець 2025 року Tether володіє 520 089 тройськими унціями золота. Весь метал зберігається у сховищах Швейцарії та відповідає міжнародним стандартам якості London Good Delivery.

Експерти звертають увагу на особливу активність компанії протягом останніх трьох місяців минулого року. Саме тоді фонд Tether Gold Investments поповнив свої активи приблизно 27 метричними тоннами дорогоцінного металу. Це більше, ніж закупила більшість центральних банків світу за той самий період. Згідно з інформацією МВФ та звітом Jefferies, зараз Tether входить до 30 найбільших власників золота на планеті.

Бум токенізованого золота

Накопичені запаси золота забезпечують стейблкоїн Tether Gold (XAUT) — цифровий актив, прив'язаний до фізичного металу. Цей сегмент ринку демонструє стрімке зростання:

— Загальна капіталізація стейблкоїнів, забезпечених золотом, збільшилася з $1,3 млрд до понад $4 млрд протягом 2025 року

— Tether Gold (XAUT) контролює 60% цього ринку

— Вартість токенів XAUT в обігу перевищує $2,24 млрд

Зростанню попиту сприяє історичний максимум ціни на золото — спотова ціна металу піднялася вище позначки $5 000 за унцію.

Що стоїть за токенізацією активів

Стратегія Tether відображає світовий тренд на токенізацію реальних активів (RWA — Real World Assets). Це процес перенесення прав власності на фізичні об'єкти — нерухомість, золото, цінні папери — у цифрову форму через блокчейн.

На відміну від традиційних інструментів, таких як ф'ючерси або ETF, де інвестор володіє часткою фонду, модель Tether Gold працює інакше: один токен прирівнюється до однієї тройської унції реального золота з унікальним серійним номером зливка. Це дає змогу інвесторам володіти золотом без потреби самостійно зберігати його, але з можливістю миттєво продати або передати в будь-яку частину світу цілодобово, як звичайну криптовалюту.