У США демократи виступили за заборону заробітку чиновників на криптовалютах

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 13:44

У США демократи виступили за заборону заробітку чиновників на криптовалютах

Демократи в сенаті США подали поправки до законопроекту CLARITY Act про структуру криптовалютного ринку, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів серед американських чиновників. Сенатори вимагають заборонити державним службовцям одержувати прибуток від інвестицій у криптоіндустрію.

Демократи в сенаті США подали поправки до законопроекту CLARITY Act про структуру криптовалютного ринку, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів серед американських чиновників.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Етичні поправки перед обговоренням

Законопроєкт покликаний внести ясність до федеральних правил для цифрових активів, визначити наглядові повноваження агентств та забезпечити регуляторну визначеність для інвесторів та учасників ринку.

Найпомітнішою стала поправка сенатора Майкла Беннета, яка пропонує включити до законопроєкту про етику цифрових активів. Документ має заборонити американським чиновникам отримувати прибуток від криптоіндустрії.

Сенатор Елізабет Уоррен та інші демократи висловлюють стурбованість з приводу передбачуваного конфлікту інтересів президента Дональда Трампа з криптоіндустрією. Зокрема, йдеться про його участь у криптоплатформі World Liberty Financial, яка збільшила його статки на сотні мільйонів доларів.

CFTC має укомплектувати комісію

Ще одна поправка від демократа Емі Клобучар пропонує відкласти набуття чинності законопроєкту доти, поки в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) не буде повного складу комісарів.

Наразі CFTC очолює лише голова Майкл Селіг, який прийняв присягу 22 грудня. Конкретних термінів заповнення решти чотирьох місць комісарів поки що немає.

Сенатори Роджер Маршалл, Дік Дурбін та Пітер Уелч також внесли поправки щодо включення Закону про конкуренцію кредитних карток. Документ забороняє платіжним мережам та деяким фінансовим установам вимагати ексклюзивності мережі для кредитних карток.

Розгляд може знову зірватися

Засідання сенату з розмітки законопроєкту мало відбутися після того, як його відклали 15 січня через суперечки про обмеження винагород зі стейблкоїнів та інших положень децентралізованих фінансів. Тоді великий гравець галузі Coinbase відкликав свою підтримку.

Існують побоювання, що і наступного тижня жодного розгляду та обговорення законопроекту не буде. До того ж у вихідні у Вашингтоні очікується снігова буря, що, як вважають експерти, може стати на заваді проведення засідання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає parseval и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами