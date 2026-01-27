У США демократи виступили за заборону заробітку чиновників на криптовалютах

Демократи в сенаті США подали поправки до законопроекту CLARITY Act про структуру криптовалютного ринку, спрямовані на запобігання конфлікту інтересів серед американських чиновників. Сенатори вимагають заборонити державним службовцям одержувати прибуток від інвестицій у криптоіндустрію.

Етичні поправки перед обговоренням

Законопроєкт покликаний внести ясність до федеральних правил для цифрових активів, визначити наглядові повноваження агентств та забезпечити регуляторну визначеність для інвесторів та учасників ринку.

Найпомітнішою стала поправка сенатора Майкла Беннета, яка пропонує включити до законопроєкту про етику цифрових активів. Документ має заборонити американським чиновникам отримувати прибуток від криптоіндустрії.

Сенатор Елізабет Уоррен та інші демократи висловлюють стурбованість з приводу передбачуваного конфлікту інтересів президента Дональда Трампа з криптоіндустрією. Зокрема, йдеться про його участь у криптоплатформі World Liberty Financial, яка збільшила його статки на сотні мільйонів доларів.

CFTC має укомплектувати комісію

Ще одна поправка від демократа Емі Клобучар пропонує відкласти набуття чинності законопроєкту доти, поки в Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) не буде повного складу комісарів.

Наразі CFTC очолює лише голова Майкл Селіг, який прийняв присягу 22 грудня. Конкретних термінів заповнення решти чотирьох місць комісарів поки що немає.

Сенатори Роджер Маршалл, Дік Дурбін та Пітер Уелч також внесли поправки щодо включення Закону про конкуренцію кредитних карток. Документ забороняє платіжним мережам та деяким фінансовим установам вимагати ексклюзивності мережі для кредитних карток.

Розгляд може знову зірватися

Засідання сенату з розмітки законопроєкту мало відбутися після того, як його відклали 15 січня через суперечки про обмеження винагород зі стейблкоїнів та інших положень децентралізованих фінансів. Тоді великий гравець галузі Coinbase відкликав свою підтримку.

Існують побоювання, що і наступного тижня жодного розгляду та обговорення законопроекту не буде. До того ж у вихідні у Вашингтоні очікується снігова буря, що, як вважають експерти, може стати на заваді проведення засідання.