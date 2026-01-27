Bitget запускає чемпіонат Trading Club із призовим фондом 27 000 BGB

Bitget , найбільша у світі універсальна біржа (UEX), перетворює ринок цифрового золота на арену з високими ставками, запускаючи чемпіонат Bitget Trading Club (спеціальний випуск XAUT) — тижневе торгове змагання, покликане об'єднати трейдерів токенізованого золота з усього світу. Кампанія триватиме з 26 січня по 1 лютого 2026 року (UTC+8) та запрошує користувачів торгувати XAUT, щоб позмагатися за частку з призового фонду у 27 000 BGB, при цьому найкращі індивідуальні трейдери зможуть отримати до 1 000 BGB.

В основі чемпіонату — два паралельні челенджі, що винагороджують як стабільність, так і масштаб торгівлі. У межах Club Spot Credits Challenge на винагороди зарезервовано 15 000 BGB для учасників, які виконали мінімальні вимоги за кількістю кредитів. Трейдери отримують кредити за досягнення торгових порогів у спотовій, маржинальній торгівлі XAUT або через Convert: від 1 кредиту за купівлю на $200 до 10 кредитів за денний обсяг купівель $102 400. Обмежень на кількість щоденних кредитів немає, що перетворює кожну угоду на стратегічний крок до більшої частки призового фонду.

Доповнює змагання таблиця лідерів за обсягом спотових торгів, де ключову роль відіграє індивідуальний результат. Трейдер із найбільшим сукупним обсягом купівлі XAUT на споті протягом періоду акції отримає 1 000 BGB, а інші винагороди будуть розподілені за рівнями серед топ-180 учасників. На цей етап виділено ще 12 000 BGB, формуючи напружене конкурентне середовище для трейдерів, які прагнуть продемонструвати точність і таймінг своїх рішень.

XAUT, токенізоване представлення фізичного золота, стає дедалі популярнішим інструментом серед трейдерів, які шукають доступ до волатильності, зумовленої макроекономічними чинниками. Зосередивши чемпіонат на золотих токенах, Bitget відображає зростаючий інтерес до активів, що поєднують традиційні захисні інструменти зі швидкістю та доступністю крипторинку.

Чемпіонат Trading Club з XAUT стартує на тлі підвищеного інтересу до активів, прив’язаних до золота, пропонуючи трейдерам динамічну можливість протестувати стратегії, взаємодіяти з однодумцями та отримати вагомі винагороди. Ця подія також є важливим етапом у трансформації Bitget у Universal Exchange (UEX). Через такі ініціативи Bitget продовжує поєднувати змагальну енергію з мультиактивним доступом, зміцнюючи свою роль платформи, де глобальні ринки зустрічаються з крипто-нативним виконанням.

Щоб взяти участь у чемпіонаті, відвідайте офіційний ресурс Bitget.