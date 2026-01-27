Multi від Мінфін
27 січня 2026, 13:20

Китайська компанія стане найбільшим акціонером Puma

Китайський виробник спортивного одягу Anta Sports Products купує 29,06% акцій німецької Puma у родини Піно, однієї з найвпливовіших бізнес-династій Франції. Це фактично зробить Anta найбільшим акціонером Puma, пише Reuters.

Китайський виробник спортивного одягу Anta Sports Products купує 29,06% акцій німецької Puma у родини Піно, однієї з найвпливовіших бізнес-династій Франції.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як відреагували акції

На торгах 27 січня у Франкфурті акції Puma у моменті подорожчали майже на 23%, проте потім скоригувалися і на момент публікації торгуються у плюсі трохи більше ніж на 5% щодо попереднього закриття. Папери Anta у вівторок, 27 січня, у Гонконгу зросли на 2%. Раніше протягом сесії їхнє зростання в моменті досягало 3,4%.

Що відомо про угоду

Угода між Anta та інвестиційною компанією Groupe Artémis, що належить сім'ї Піно та володіє паперами Puma, оцінюється в €1,5 млрд ($1,8 млрд), випливає з повідомлення Anta. Згідно з релізом, китайський спортивний ретейлер заплатить €35 за кожну акцію Puma готівкою — це на 62% вище за ціну закриття паперів Puma в понеділок (€21,6), 26 січня.

В Anta уточнили, що після закриття угоди розраховують отримати місця у раді директорів Puma, але повного поглинання бренду не планують.

«Ми вважаємо, що ціна акцій Puma в останні місяці не відображає довгостроковий потенціал бренду», — зауважив, коментуючи угоду, голова ради директорів Anta Дін Шічжун.

Придбання китайським спортивним ретейлером частки в Puma вимагає антимонопольного узгодження, схвалення акціонерів Anta та дозволів регуляторів у Китаї та інших юрисдикціях, зазначає Reuters.

Anta планує скликати із цього приводу позачергові збори акціонерів, а закриття угоди очікується після виконання всіх умов.

Чому ця угода важлива

Продаж пакету акцій німецького ретейлера проходить на тлі спроб Puma відновити позиції після втрати частки ринку на користь Nike та Adidas та посилення конкуренції з боку швидкозростаючих брендів, таких як New Balance та Hoka, пише Reuters. Ситуацію ускладнює послаблення попиту: нещодавні запуски німецьким брендом нових лінійок кросівок, включаючи модель Speedcat, не змогли дати очікуваного імпульсу його продажу.

На цьому фоні компанія намагається повернути зростання та довіру інвесторів під керівництвом нового генерального директора Артура Хельда, який очолив Puma у 2025 році та запустив програму «оздоровлення» бізнесу з фокусом на розвиток бренду спортивних продуктів та контроль витрат.

У повідомленні Anta йдеться, що угода допоможе Puma наростити продажі на ринку материкового Китаю і одночасно підтримає стратегію Anta щодо розвитку глобальної мультибрендової групи.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

