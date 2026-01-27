Історичне божевілля: срібло «стрибає» на $2 трильйони за добу, обганяючи біткоїн за волатильністю

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 12:55

Історичне божевілля: срібло «стрибає» на $2 трильйони за добу, обганяючи біткоїн за волатильністю

Світовий ринок дорогоцінних металів переживає безпрецедентний шторм. Срібло продемонструвало аномальну волатильність, змінивши свою ринкову капіталізацію на суму $2 трильйони, за лічені години. Експерти вже називають цей день історичним, адже метал поводиться не як захисний актив, а як ризикова криптовалюта. Про це пише аналітична платформа The Kobeissi Letter в соцмережі X.

Світовий ринок дорогоцінних металів переживає безпрецедентний шторм.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хроніка фінансового хаосу

Події понеділка нагадували «американські гірки». За даними аналітиків, протягом лише 14 годин загальна вартість світового ринку срібла коливалася в діапазоні майже 2 трильйони доларів.

«Це абсолютне божевілля… Срібло буквально розкидається цілою ринковою капіталізацією біткоїна за лічені години. Поточна ситуація згадуватиметься десятиліттями», — коментують аналітики The Kobeissi Letter.

Ціна металу під час торгів пробила позначку у $117 за унцію.

Причини паніки: Трамп, тарифи та ФРС

Фундаментальними причинами такого ажіотажу стала комбінація геополітичних страхів та недовіри до фіатної (паперової) валюти.

  • Торгові війни: Президент США Дональд Трамп пригрозив підняти тарифи на товари з Південної Кореї з 15% до 25%. Це викликало побоювання щодо стабільності світової торгівлі, оскільки Корея є ключовим експортером електроніки.
  • Невизначеність у США: Інвестори нервують через чутки про те, що Трамп може призначити нового голову Федеральної резервної системи (аналог НБУ в США) вже цього тижня, що ставить під сумнів незалежність головного банку Америки.
  • Втеча в реальні активи: На тлі величезних державних витрат у найбільших економіках світу інвестори масово виводять гроші з державних облігацій та валют та біткоїна, перекладаючи їх у «реальні» активи — золото та срібло. Це явище отримало назву «торгівля на девальвацію».

Чому срібло скаче сильніше за золото

Ринок срібла за своїм обсягом значно менший за ринок золота. Це робить його набагато чутливішим до великих вливань або виведення капіталу.

У фінансовому світі срібло часто називають «золотом на стероїдах». Коли інвестори налаштовані оптимістично щодо дорогоцінних металів, срібло зазвичай зростає швидше за золото, але під час падіння воно так само стрімко обвалюється. Крім того, срібло є не лише інвестиційним металом, а й промисловим (використовується в електроніці, сонячних панелях), тому його ціна залежить ще й від стану промисловості, що додає фактору непередбачуваності.

Чому це важливо

Така поведінка срібла — це тривожний сигнал для світової економіки. Коли консервативний актив, який століттями слугував для збереження вартості, починає поводитися як спекулятивний токен, це свідчить про крайню розхитаність фінансової системи. Для звичайних людей це загрожує здорожчанням електроніки та техніки (де використовується срібло), а також є індикатором того, що «розумні гроші» очікують серйозних проблем із доларом та інфляцією в найближчому майбутньому.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає AlexeyFinance и 42 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами