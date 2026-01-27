Історичне божевілля: срібло «стрибає» на $2 трильйони за добу, обганяючи біткоїн за волатильністю

Світовий ринок дорогоцінних металів переживає безпрецедентний шторм. Срібло продемонструвало аномальну волатильність, змінивши свою ринкову капіталізацію на суму $2 трильйони, за лічені години. Експерти вже називають цей день історичним, адже метал поводиться не як захисний актив, а як ризикова криптовалюта . Про це пише аналітична платформа The Kobeissi Letter в соцмережі X.

Хроніка фінансового хаосу

Події понеділка нагадували «американські гірки». За даними аналітиків, протягом лише 14 годин загальна вартість світового ринку срібла коливалася в діапазоні майже 2 трильйони доларів.

«Це абсолютне божевілля… Срібло буквально розкидається цілою ринковою капіталізацією біткоїна за лічені години. Поточна ситуація згадуватиметься десятиліттями», — коментують аналітики The Kobeissi Letter.

Ціна металу під час торгів пробила позначку у $117 за унцію.

Причини паніки: Трамп, тарифи та ФРС

Фундаментальними причинами такого ажіотажу стала комбінація геополітичних страхів та недовіри до фіатної (паперової) валюти.

Торгові війни: Президент США Дональд Трамп пригрозив підняти тарифи на товари з Південної Кореї з 15% до 25%. Це викликало побоювання щодо стабільності світової торгівлі, оскільки Корея є ключовим експортером електроніки.

Невизначеність у США: Інвестори нервують через чутки про те, що Трамп може призначити нового голову Федеральної резервної системи (аналог НБУ в США) вже цього тижня, що ставить під сумнів незалежність головного банку Америки.

Втеча в реальні активи: На тлі величезних державних витрат у найбільших економіках світу інвестори масово виводять гроші з державних облігацій та валют та біткоїна, перекладаючи їх у «реальні» активи — золото та срібло. Це явище отримало назву «торгівля на девальвацію».

Чому срібло скаче сильніше за золото

Ринок срібла за своїм обсягом значно менший за ринок золота. Це робить його набагато чутливішим до великих вливань або виведення капіталу.

У фінансовому світі срібло часто називають «золотом на стероїдах». Коли інвестори налаштовані оптимістично щодо дорогоцінних металів, срібло зазвичай зростає швидше за золото, але під час падіння воно так само стрімко обвалюється. Крім того, срібло є не лише інвестиційним металом, а й промисловим (використовується в електроніці, сонячних панелях), тому його ціна залежить ще й від стану промисловості, що додає фактору непередбачуваності.

Чому це важливо

Така поведінка срібла — це тривожний сигнал для світової економіки. Коли консервативний актив, який століттями слугував для збереження вартості, починає поводитися як спекулятивний токен, це свідчить про крайню розхитаність фінансової системи. Для звичайних людей це загрожує здорожчанням електроніки та техніки (де використовується срібло), а також є індикатором того, що «розумні гроші» очікують серйозних проблем із доларом та інфляцією в найближчому майбутньому.