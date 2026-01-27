Долар зберігає статус головної валюти світу — аналітики

Аналітики з Банку міжнародних розрахунків (BIS) вивчили глобальний борговий ринок та дійшли висновку, що позиції американської валюти залишаються непохитними протягом останніх 25 років. Про це йдеться у новому звіті BIS.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зниження ролі долара

Найбільш помітне зниження ролі долара спостерігалося у розпал кризи 2008−2009 років. Тоді його частка в інструментах IDS впала приблизно з 60% до історичного мінімуму на рівні близько 43%. У той період багато економістів передрікали остаточний крах доларової системи. Однак реальність виявилася іншою:

«Ми не виявили монотонного тренду до доларизації чи дедоларизації; натомість частка долара демонструє хвилеподібний характер», — зазначають автори дослідження Свапан-Кумар Прадхан, Есвар Прасад, Елод Такатс та Джудіт Темешварі.

Читайте також: Долар падає через ризик інтервенції по ієні

Вже до середини 2010-х валюта США повністю відновила втрачені позиції, повернувшись до позначки 60%. З того часу цей показник залишається стабільним, незважаючи на геополітичну напруженість.

Важливим чинником стійкості став «ефект блокування» (lock-in effect), спричинений суттєвим збільшенням термінів запозичень. Якщо 2000 року середня тривалість нових доларових випусків становила 7 років, то 2026 року цей показник зріс до 14,8 років.

Аналогічні процеси торкнулися і євро (15,6 років). Це фактично прив'язує позичальників до долара на десятиліття вперед, оскільки перехід на альтернативну валюту неможливий до погашення поточних наддовгих облігацій.

Чим підтримується домінування долара

Домінування долара підтримується не тільки урядами, а й приватним сектором, особливо на ринках, що розвиваються. У BIS вказують на важливий нюанс: навіть коли країни декларують політику дедоларизації, їхній бізнес продовжує нарощувати доларовий борг через офшорні структури.

Аналіз на основі «національності» емітента (а не місця його реєстрації) показав, що реальна залежність компаній з країн, що розвиваються, від долара набагато вища, ніж відображає офіційна статистика. Використання офшорних дочок дозволяє обходити локальні обмеження, одночасно зміцнюючи глобальну роль американської фінансової інфраструктури.

У звіті робиться висновок, що домінування долара є процесом, що самопідтримується. Глибина ринку та можливість залучення довгострокового фінансування змушують компанії обирати саме цей інструмент для мінімізації ризиків.

На даний момент валют, здатних забезпечити порівнянну ліквідність, немає. Як резюмують автори звіту BIS, замість руху до багатополярності глобальний борговий ринок лише заново підтвердив вірність єдиному ліквідному стандарту.