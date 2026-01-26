Долар падає через ризик інтервенції по ієні

Долар впав до більшості основних валют, оскільки загроза участі США у валютній інтервенції в Японії погіршила ставлення до світової резервної валюти, пише Bloomberg.

Чому падає долар

Спотовий індекс долара Bloomberg опустився на 0,5% до мінімуму з вересня після того, як у п'ятницю ФРБ Нью-Йорка перевірив курси («rate check»). Це спровокувало спекуляції про те, що США можуть допомогти Японії у зусиллях щодо послаблення долара до єни. Японська валюта підскочила на 1,2% до долара. Ф'ючерси на фондові індекси вказують на зниження у США та Європі.

Азіатські валюти виграли від послаблення долара: малайзійський рінггіт виріс до найвищого рівня з 2018 року, а південнокорейська вона зросла до максимуму приблизно за три тижні. Валюта Сінгапуру досягла найвищого рівня з 2014 року.

Волатильність на валютних ринках спостерігається на тлі заяви головного валютного дипломата Японії Ацуші Мімури про те, що влада в Токіо буде реагувати в тісній координації зі своїми колегами у Вашингтоні. Раніше прем'єр-міністр Японії Санае Такаїті попередила ринки, що уряд готовий вжити заходів.

«Найважливіший сигнал — це координація політики, — зазначив Деніел Баеза, старший віце-президент Frontclear. — Якщо ринки інтерпретують координацію як готовність миритися з більш м'якими умовами для долара у світі, особливо на тлі „голубини“ реакції ФРС, це може посилити короткострокове зниження долара».

Трейдери розцінили дії ФРБ Нью-Йорка як ознаку того, що центробанк готується допомогти японським чиновникам провести пряму інтервенцію на валютному ринку для підтримки єни. Минулого тижня долар впав максимально з травня на тлі непередбачуваної політики США, тарифної напруги між США та Європою та нападок на незалежність Федеральної резервної системи.

У вихідні також посилилися побоювання щодо чергового шатдауну уряду США, тоді як Трамп пригрозив запровадити 100-відсоткові мита на імпорт із Канади.