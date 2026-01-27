Майкл Бьюррі повертається в гру: прототип героя «Гри на пониження» знову скуповує акції GameStop

Легендарний інвестор Майкл Бьюррі, відомий своїм передбаченням іпотечної кризи 2008 року та як головний герой фільму «The Big Short», знову робить ставку на мережу магазинів відеоігор GameStop. Після його заяви про купівлю акцій компанії та підтримку її керівництва, котирування GameStop різко пішли вгору. Про це повідомляє Bloomberg.

«Асиметрична» можливість

У своєму дописі на платформі Substack Бьюррі висловив повну довіру голові ради директорів та генеральному директору GameStop Раяну Коену. Інвестор підтримує стратегію Коена, спрямовану на вирішення проблем мережі фізичних магазинів в епоху цифрових ігор.

«Я вірю в Раяна, мені подобається структура, управління та стратегія в тому вигляді, в якому я її бачу», — написав Бьюррі.

Він назвав інвестицію в GameStop «майже настільки асиметричною, наскільки це можливо сьогодні для звичайних акцій у США». Це означає, що потенційний прибуток значно переважає можливі ризики. Ба більше, Бьюррі заявив, що готовий тримати ці акції в довгостроковій перспективі.

Фундаментальні причини оптимізму

На відміну від хайпу 2021 року, цього разу Бьюррі спирається на фінансові показники. Він виділив кілька ключових факторів привабливості компанії:

Сильний грошовий потік.

Значні чисті операційні збитки, які дозволяють компанії законно не платити податок на прибуток у найближчому майбутньому («податковий щит»).

Мінімальні витрати на капітальні вкладення.

Захищеність активів: вартість компанії підкріплена реальними матеріальними активами.

Бьюррі також згадав про фокус компанії на біткоїні та колекційних товарах, а також про закриття нерентабельних магазинів під керівництвом Коена. Він також припустив, що Коен може готувати поглинання іншої компанії, що стане каталізатором для росту акцій.

Реакція ринку

Новина миттєво пожвавила торги. У понеділок акції GameStop зросли на 8,8%, досягнувши найвищого рівня з жовтня минулого року. Обсяги торгів опціонами (ставками на ріст) також підскочили до місячного максимуму. Хоча з початку року акції додали близько 21%, вони все ще знаходяться на 72% нижче від своїх пікових значень п'ятирічної давнини.

Хто такий Майкл Бьюррі

Майкл Бьюррі став всесвітньо відомим після виходу фільму «Гра на пониження» (The Big Short), де його роль зіграв Крістіан Бейл. Він був одним з перших, хто передбачив крах ринку нерухомості США у 2008 році та заробив на цьому мільйони. Цікаво, що Бьюррі вже купував GameStop у 2019 році і фактично привернув увагу до недооціненості компанії ще до початку «мемної лихоманки» 2021 року. Однак тоді він продав свої акції до того, як вони злетіли у ціні на тисячі відсотків.

Чому це важливо

Повернення Майкла Бьюррі в GameStop кардинально змінює сприйняття цього активу. Якщо раніше ріст акцій компанії асоціювався виключно зі спекуляціями роздрібних інвесторів з Reddit (так званих «мемних трейдерів»), то тепер компанія отримала знак якості від одного з найавторитетніших фундаментальних аналітиків світу. Це може сигналізувати великим консервативним фондам, що бізнес GameStop одужує і має реальні перспективи, а не лише хайп.

До речі про GameStop також зняли художній фільм — «Шалені гроші». Сюжет присвячений гучній історії різкого стрибка цін на акції GameStop. Дрібні інвестори об'єднуються, щоб повалити хедж-фонди, які зробили ставку на те, що ці акції впадуть.