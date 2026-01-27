Google заплатить $68 млн за «прослуховування» користувачів: компанія врегулювала гучний позов

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 січня 2026, 11:12

Google заплатить $68 млн за «прослуховування» користувачів: компанія врегулювала гучний позов

Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання колективного судового позову. Користувачі звинуватили компанію в тому, що її голосовий асистент Google Assistant незаконно записував приватні розмови навіть без команди активації, а отримані дані використовувалися для налаштування таргетованої реклами. Про це повідомляє Reuters 26 січня.

Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання колективного судового позову.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Хибні спрацювання» та злив даних

Позов було подано до федерального суду Сан-Хосе (Каліфорнія). Головна претензія позивачів стосується так званих «хибних спрацювань» (false accepts).

Google Assistant розроблений так, щоб активуватися лише після спеціальних фраз-тригерів («Hey Google» або «Okay Google»). Однак користувачі стверджують, що асистент часто помилково сприймав звичайні слова як команду до дії. У результаті смартфон починав запис приватних розмов без відома власника.

За версією позивачів, ці записи не просто зберігалися на серверах компанії, а й аналізувалися для показу персоналізованої реклами.

Ціна спокою для Google

Компанія Google офіційно не визнала своєї провини. У судових документах зазначено, що корпорація погодилася на виплату, щоб уникнути «ризиків, витрат та невизначеності», пов'язаних із тривалими судовими процесами.

Угода охоплює всіх користувачів, які придбали пристрої Google або стикалися з хибними спрацюваннями асистента починаючи з 18 травня 2016 року. Щоправда, значну частину суми отримають не користувачі, а юристи: адвокати позивачів можуть претендувати на третину від загального фонду, тобто близько $22,7 млн. Остаточне затвердження угоди має підписати окружна суддя США Бет Лабсон Фрімен.

Apple вже заплатила

Google — не єдина компанія, яка зіткнулася з подібними звинуваченнями. У грудні 2024 року Apple уклала аналогічну мирову угоду на суму $95 млн. Користувачі iPhone також скаржилися на те, що Siri записувала їхні розмови без дозволу.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами