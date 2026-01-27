Google заплатить $68 млн за «прослуховування» користувачів: компанія врегулювала гучний позов

Google погодився виплатити 68 мільйонів доларів для врегулювання колективного судового позову. Користувачі звинуватили компанію в тому, що її голосовий асистент Google Assistant незаконно записував приватні розмови навіть без команди активації, а отримані дані використовувалися для налаштування таргетованої реклами. Про це повідомляє Reuters 26 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Хибні спрацювання» та злив даних

Позов було подано до федерального суду Сан-Хосе (Каліфорнія). Головна претензія позивачів стосується так званих «хибних спрацювань» (false accepts).

Google Assistant розроблений так, щоб активуватися лише після спеціальних фраз-тригерів («Hey Google» або «Okay Google»). Однак користувачі стверджують, що асистент часто помилково сприймав звичайні слова як команду до дії. У результаті смартфон починав запис приватних розмов без відома власника.

За версією позивачів, ці записи не просто зберігалися на серверах компанії, а й аналізувалися для показу персоналізованої реклами.

Ціна спокою для Google

Компанія Google офіційно не визнала своєї провини. У судових документах зазначено, що корпорація погодилася на виплату, щоб уникнути «ризиків, витрат та невизначеності», пов'язаних із тривалими судовими процесами.

Угода охоплює всіх користувачів, які придбали пристрої Google або стикалися з хибними спрацюваннями асистента починаючи з 18 травня 2016 року. Щоправда, значну частину суми отримають не користувачі, а юристи: адвокати позивачів можуть претендувати на третину від загального фонду, тобто близько $22,7 млн. Остаточне затвердження угоди має підписати окружна суддя США Бет Лабсон Фрімен.

Apple вже заплатила

Google — не єдина компанія, яка зіткнулася з подібними звинуваченнями. У грудні 2024 року Apple уклала аналогічну мирову угоду на суму $95 млн. Користувачі iPhone також скаржилися на те, що Siri записувала їхні розмови без дозволу.