Топ-5 регіонів України за продажами нових легкових авто у 2025 році

За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Впродовж року кияни придбали — 26,2 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.

Де найбільше зареєстровано авто

На Київщині було зареєстровано — 7,8 тис. нових авто.

Мешканці Дніпропетровщини купили — 6,8 тис. од.

В Одеській обл. — 4,5 тис. од.

На Львівщині — 4,4 тис. од.

У столиці бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster.

На ринках Київської та Дніпропетровської обл. найбільшим попитом користувався електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.

На Одещині частіше обирали BYD Song Plus.

На Львівщині переміг кросовер TOYOTA RAV-4

Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:

Львівська обл. — 35,1 тис. од.;

м.Київ — 24 тис. од.;

Київська обл. — 19,1 тис. од.;

Дніпропетровська обл. — 16,3 тис.од.;

Рівненська обл. — 16,2 тис. од.

Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на цих ринках, крім Рівненщини був електромобіль TESLA Model Y.

У Рівненській обл. — VOLKSWAGEN Golf.