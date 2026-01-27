За підсумками 2025 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Впродовж року кияни придбали — 26,2 тис. нових легкових авто, повідомляє Укравтопром.
Топ-5 регіонів України за продажами нових легкових авто у 2025 році
Де найбільше зареєстровано авто
- На Київщині було зареєстровано — 7,8 тис. нових авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили — 6,8 тис. од.
- В Одеській обл. — 4,5 тис. од.
- На Львівщині — 4,4 тис. од.
У столиці бестселером року став компактний кросовер RENAULT Duster.
На ринках Київської та Дніпропетровської обл. найбільшим попитом користувався електромобіль VOLKSWAGEN ID.Unyx.
- На Одещині частіше обирали BYD Song Plus.
- На Львівщині переміг кросовер TOYOTA RAV-4
Найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у минулому році продемонстрували:
- Львівська обл. — 35,1 тис. од.;
- м.Київ — 24 тис. од.;
- Київська обл. — 19,1 тис. од.;
- Дніпропетровська обл. — 16,3 тис.од.;
- Рівненська обл. — 16,2 тис. од.
Найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону на цих ринках, крім Рівненщини був електромобіль TESLA Model Y.
У Рівненській обл. — VOLKSWAGEN Golf.
