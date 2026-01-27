Multi від Мінфін
27 січня 2026, 10:14

ЄС знизить мита на низку українських агропродуктів

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про зниження або повне скасування мит на низку українських агропродовольчих товарів. Йдеться, зокрема, про молочну продукцію, свіжі фрукти та овочі, а також м'ясо та м'ясні вироби. Про це йдеться у рішенні Ради ЄС.

Рада Європейського союзу ухвалила рішення про зниження або повне скасування мит на низку українських агропродовольчих товарів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Рішення ЄС

«Сьогоднішнє рішення підтверджує незмінну і всебічну підтримку України з боку ЄС через три роки після початку непровокованої та невиправданої військової агресії росії. Ми допомагаємо Україні у військовій та фінансовій сферах, але також маємо підтримувати її через лібералізацію торгівлі», — заявив міністр закордонних справ Дасс.

При цьому доступ української продукції на ринок ЄС залежатиме від поступового приведення стандартів виробництва у відповідність до норм Євросоюзу — у сферах захисту тварин, використання пестицидів та ветеринарних препаратів.

Що обмежено

Документ також передбачає захисний механізм, який може бути задіяний будь-якою із сторін у разі ринкових потрясінь. Для найбільш чутливих товарів — таких як цукор, м'ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед — лібералізація залишається обмеженою і вводитиметься поступово.

Повне скасування мит можливе в першу чергу для менш чутливих категорій, включаючи молоко та молочні продукти.

Остаточне рішення має бути ухвалене на засіданні Комітету асоціації ЄС-Україна з питань торгівлі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
