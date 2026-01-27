Multi від Мінфін
27 січня 2026, 9:42

Поріг ПДВ для ФОП пропонують підвищити до 4 млн грн

Рада бізнес-омбудсмана запропонувала Кабінету міністрів переглянути законопроєкт про обов'язкову реєстрацію ФОПів платниками ПДВ та збільшити поріг щонайменше до 4 млн грн. Про це йдеться на сайті РБО.

Рада бізнес-омбудсмана запропонувала Кабінету міністрів переглянути законопроєкт про обов'язкову реєстрацію ФОПів платниками ПДВ та збільшити поріг щонайменше до 4 млн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що пропнує Рада бізнес-омбудсмана

«Ініціатива в поточному вигляді може стати критичним тягарем для малого та мікробізнесу», — наголосила рада.

Поріг обов'язкової реєстрації платником ПДВ у 1 млн гривень діє в Україні з 1 січня 2015 року, коли його підвищили з 300 000 грн. Рада бізнес-омбудсмена вважає, що його варто переглянути з урахуванням інфляції за 11 років.

«За курсом валют на 1 січня 2015 року 1 млн грн — $63 400, а на 1 січня 2026 року — $23 600. Тобто гривня знецінилась майже втричі. Еквівалентний поріг зараз має становити близько 4 млн грн», — йдеться в заяві РБО.

Аудит системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків

Рада також рекомендує провести аудит Системи моніторингу критеріїв оцінки ризиків (СМКОР) і проаналізувати, як блокування накладних вплине на нових платників, перш ніж запроваджувати зміни.

«Через обов’язок реєстрації накладних нові платники потраплять під дію моніторингової системи ПДВ, яка може стати суттєвою перешкодою для повсякденної діяльності. Для малого бізнесу статус ризикового — це фактична зупинка діяльності, а відсутність реєстрації „вхідної“ податкової накладної позбавить оборотних коштів на тривалий час. Відповідно, потенційні витрати малого підприємця на супровід СМКОР-питань може виявитись надто великим адміністративним обтяженням та не дати очікуваних надходжень до бюджету», — зазначила РБО.

У заяві також нагадують про розширення критеріїв ризиковості господарських операцій у жовтні 2022 року, коли держава недооцінила витрати підприємців, що викликало значне суспільне невдоволення. РБО припускає, що ситуація може повторитися.

«Згідно з аналізом, річні витрати підприємця на ПДВ-комплаєнс складуть 2751 грн на рік. Проте реальні дослідження показують, що ПДВ-комплаєнс для таких підприємців може вартувати більш ніж у 40 разів більше — близько 120 000 грн на рік. Це витрати на бухгалтерів, заповнення нових форм звітності, час на вивчення законодавства, врегулювання нових проблемних питань тощо», — йдеться в заяві.

Рада бізнес-омбудсмана радить впроваджувати зміни поступово, щоб уникнути шокового навантаження на економіку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
