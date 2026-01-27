ТОП-5 банків для отримання валюти готівкою під час війни

Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
27 січня 2026, 16:00

ТОП-5 банків для отримання валюти готівкою під час війни

Під час війни готівкова іноземна валюта залишається для багатьох українців важливим фінансовим інструментом — для збереження заощаджень, розрахунків, великих покупок. Водночас робота з готівкою у воєнний час має свою специфіку: банки працюють в умовах валютних обмежень, різного рівня доступності готівки та підвищених вимог фінансового контролю.

Під час війни готівкова іноземна валюта залишається для багатьох українців важливим фінансовим інструментом — для збереження заощаджень, розрахунків, великих покупок.

Умови отримання валюти можуть відрізнятися. Ось п’ятірка банків, на які варто звернути увагу, якщо вам потрібен валютний кеш.

Кредобанк

Кредобанк вибудував роботу з готівковою валютою як комплексний сервіс, орієнтований на безпеку, якість банкнот і зручність для клієнта. Завдяки підтримці акціонера PKO Bank Polski та співпраці з міжнародними партнерами банк із 2022 року самостійно імпортує готівкові долари США та євро, що дозволяє стабільно забезпечувати клієнтів сучасними банкнотами нового зразка. Такий підхід зменшує ризики, пов’язані з отриманням зношених або небажаних купюр, і робить операції з готівковою валютою більш передбачуваними навіть в умовах воєнного стану.

Окремої уваги заслуговує сервіс онлайн-замовлення готівки, який впровадив Кредобанк для клієнтів банку без жодних комісій. Послуга доступна через сайт банку або мобільний застосунок і дозволяє клієнтам заздалегідь замовити як гривню, так і іноземну валюту для купівлі або зняття з рахунку. Формування замовлення займає близько однієї хвилини, але при цьому клієнт уникає ризику відсутності потрібної суми у конкретному відділенні та на обрану дату. Наприклад, гривню можна замовити сьогодні до 15:00 й отримати вже наступного дня, а іноземну валюту для купівлі через касу за готівкову національну валюту— при оформленні замовлення до 12:00 отримати того ж дня у вибраному відділенні.

Процедури ідентифікації та документообігу в банку побудовані чітко та зрозуміло. Для отримання готівки з рахунку в касі клієнту необхідно мати паспорт або ID-картку незалежно від суми операції. Для валютообмінних операцій в еквіваленті понад 400 тис. грн проводиться перевірка відповідно до законодавства з наданням паспорту/ID-картки, ідентифікаційного номера (за наявності) та документів, що підтверджують джерело походження коштів. Водночас у 2024 році Кредобанк став першим банком в Україні, який впровадив можливість підписання касових документів за допомогою Дія.Підпису безпосередньо у відділеннях, чим суттєво підвищив безпеку здійснення готівкових операцій.

Додатковими перевагами Кредобанку є присутність по всій Україні (за винятком тимчасово окупованих територій), власна мережа банкоматів, можливість замовлення готівки через контакт-центр, а також персоналізоване обслуговування для клієнтів пакетів Craft та Craft Black. Важливо й те, що 32 відділення банку включені до мережі Power Banking, створеної за ініціативою НБУ, що гарантує їхню роботу навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Поєднання стабільних поставок якісної готівкової валюти, цифрових сервісів, безкоштовного онлайн-замовлення та підвищеної операційної надійності робить Кредобанк одним із найбільш зручних і передбачуваних банків для роботи з готівковою валютою в умовах війни.

ПриватБанк

ПриватБанк орієнтує клієнтів на попереднє замовлення готівкової валюти через мобільний застосунок Приват24. Саме застосунок виступає основною точкою входу для планування операції: клієнт обирає валюту, суму та відділення для отримання готівки (розділ Сервіси → Послуги → Замовлення готівки). Такий підхід дозволяє мінімізувати візити до кас без попередньої підготовки, але водночас робить процес більш формалізованим.

Без оформленого замовлення наявність необхідної суми валютної готівки у конкретному відділенні не гарантується. Основні операції стосуються долара США та євро. Отримання або купівля валюти здійснюється за умови наявності коштів на рахунку клієнта та з дотриманням установлених лімітів. При великих сумах застосовуються стандартні процедури фінансового моніторингу.

Формат ПриватБанку найбільше підходить клієнтам, які звикли планувати операції заздалегідь і керувати ними через застосунок, а не безпосередньо у відділенні.

Ощадбанк

Ощадбанк працює з готівковою валютою у традиційному касовому форматі, спираючись на широку мережу фізичних відділень по всій країні. Купівля або отримання готівкової іноземної валюти здійснюється безпосередньо у касах, з урахуванням чинних валютних обмежень та фактичної наявності готівки у конкретному відділенні.

На відміну від банків із вираженим цифровим сценарієм, в Ощадбанку ключову роль відіграє саме відділення. У разі операцій на значні суми застосовуються процедури фінансової перевірки відповідно до законодавства.

Такий підхід орієнтований на клієнтів, для яких важлива фізична доступність каси, особливо у невеликих містах або регіонах з обмеженим вибором банків.

Sense Bank

Sense Bank також пропонує роботу з готівковою валютою переважно через безпосередню взаємодію з відділенням, без жорсткої прив’язки до онлайн-сервісів замовлення готівки. Купівля або зняття доларів США та євро здійснюється у касах банку з урахуванням наявності коштів і чинних обмежень НБУ.

Попереднє погодження операції можливе. Це дозволяє клієнту узгодити дату отримання готівки та доступні номінали, що особливо актуально для операцій на значні суми. При перевищенні порогів фінансового моніторингу банк запитує документи щодо джерела походження коштів.

Формат Sense Bank також більше підходить клієнтам, які віддають перевагу живій комунікації та індивідуальному узгодженню деталей.

ПУМБ

ПУМБ зосереджує роботу з готівковою валютою на клієнтах, які вже мають поточні або депозитні рахунки в банку. Основний сценарій — це зняття власної валютної готівки або купівля валюти з подальшим отриманням у касі відділення.

Для отримання значних сум зазвичай практикується попереднє погодження операції, що дозволяє банку забезпечити необхідний обсяг і номінали готівки. Операції проводяться відповідно до регуляторних вимог, із застосуванням фінансового моніторингу у разі великих сум.

Такий підхід робить ПУМБ зручним насамперед для клієнтів, які вже обслуговуються в банку та використовують його як основний, а не для разових валютних операцій без попередніх відносин.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 січня 2026, 16:54
#
Не реклама.

Сам пользуюсь услугами «Кредо» по факту филиал польского «РКО».
Уже писал, что в некоторых вопросах, у этого банка нет конкурентов.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
