26 січня 2026, 19:35

Інвестицій у «зелені» технології зросли до рекордних $2,3 трлн

Попри глобальну економічну невизначеність та зміну політичних вітрів, минулий рік став знаковим для екологічної енергетики. Глобальні інвестиції в енергетичний перехід зросли на 8% і сягнули історичного максимуму в $2,3 трлн. Однак експерти попереджають: навіть таких колосальних сум недостатньо для досягнення вуглецевої нейтральності вчасно. Про це повідомляє Bloomberg 26 січня.

Попри глобальну економічну невизначеність та зміну політичних вітрів, минулий рік став знаковим для екологічної енергетики.

Куди течуть гроші

Левова частка інвестицій — близько $1,2 трлн — була спрямована у відновлювану енергетику та модернізацію електромереж. Аналітики наголошують, що розвиток мереж стає критично важливим на тлі зростаючого попиту на електроенергію з боку дата-центрів.

Другим за обсягом напрямком став електрифікований транспорт (електромобілі та зарядна інфраструктура), який залучив $893 млрд. Основним драйвером тут стало стрімке зростання ринків Азії та Європи.

Географія лідерів

  • Азійсько-Тихоокеанський регіон (на чолі з Китаєм, Індією та Японією) забезпечив майже половину всіх світових витрат на енергетичний перехід.
  • Європейський Союз інвестував $455 млрд, продемонструвавши зростання на 18% порівняно з попереднім роком.

  • США, попри зміну політичного курсу та скорочення державної підтримки «зелених» технологій адміністрацією Дональда Трампа, все ж показали зростання на 3,5%, досягнувши рівня $378 млрд.

Тривожні сигнали

Попри загальний ріст, статистика приховує й негативні тенденції. Глобальні інвестиції безпосередньо у відновлювану енергетику (будівництво СЕС та ВЕС) впали на 9,5%. Головною причиною стало зниження активності в Китаї — найбільшому ринку світу. Це призвело до першого з 2013 року падіння обсягів інвестицій у цій країні.

Також скоротилося фінансування водневих проектів та атомної енергетики, а темпи загального зростання галузі вперше з 2019 року вимірюються лише однозначним числом (8%), що свідчить про сповільнення динаміки.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
