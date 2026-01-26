Інвестицій у «зелені» технології зросли до рекордних $2,3 трлн

Попри глобальну економічну невизначеність та зміну політичних вітрів, минулий рік став знаковим для екологічної енергетики. Глобальні інвестиції в енергетичний перехід зросли на 8% і сягнули історичного максимуму в $2,3 трлн. Однак експерти попереджають: навіть таких колосальних сум недостатньо для досягнення вуглецевої нейтральності вчасно. Про це повідомляє Bloomberg 26 січня.

Куди течуть гроші

Левова частка інвестицій — близько $1,2 трлн — була спрямована у відновлювану енергетику та модернізацію електромереж. Аналітики наголошують, що розвиток мереж стає критично важливим на тлі зростаючого попиту на електроенергію з боку дата-центрів.

Другим за обсягом напрямком став електрифікований транспорт (електромобілі та зарядна інфраструктура), який залучив $893 млрд. Основним драйвером тут стало стрімке зростання ринків Азії та Європи.

Географія лідерів

Азійсько-Тихоокеанський регіон (на чолі з Китаєм, Індією та Японією) забезпечив майже половину всіх світових витрат на енергетичний перехід.

Європейський Союз інвестував $455 млрд, продемонструвавши зростання на 18% порівняно з попереднім роком.

США, попри зміну політичного курсу та скорочення державної підтримки «зелених» технологій адміністрацією Дональда Трампа, все ж показали зростання на 3,5%, досягнувши рівня $378 млрд.

Тривожні сигнали

Попри загальний ріст, статистика приховує й негативні тенденції. Глобальні інвестиції безпосередньо у відновлювану енергетику (будівництво СЕС та ВЕС) впали на 9,5%. Головною причиною стало зниження активності в Китаї — найбільшому ринку світу. Це призвело до першого з 2013 року падіння обсягів інвестицій у цій країні.

Також скоротилося фінансування водневих проектів та атомної енергетики, а темпи загального зростання галузі вперше з 2019 року вимірюються лише однозначним числом (8%), що свідчить про сповільнення динаміки.