Майнери біткоїна у США різко скоротили потужності через арктичні морози

Екстремальний холод у США змусив великі майнінгові компанії тимчасово відключити значну частину обладнання, щоб знизити навантаження на електромережі та уникнути аварійних відключень для населення. Удар по інфраструктурі мережі біткоїна виявився настільки сильним, що глобальна обчислювальна потужність різко просіла. Про це повідомляє Crypto Journal.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як сильно впав хешрейт

За даними моніторингу мережі, сукупний хешрейт біткоїна скоротився приблизно на 30%. В абсолютному вимірі це означає втрату близько 260 EH/s (ексахешів на секунду). За попередніми оцінками, через морози зупинили роботу близько 1,3 млн майнінгових установок, які чекають на стабілізацію погодних умов.

Які пули постраждали найбільше

Найбільший удар припав на майнінгові пули, чиї потужності зосереджені в США. Лідер ринку Foundry USA втратив 56,7% свого хешрейту, що еквівалентно приблизно 170 EH/s. Luxor Tech скоротив обчислювальні потужності рівно наполовину, а Binance Pool зафіксував падіння на 27,4%.

Вплив на роботу блокчейну

Різке скорочення обчислювальної потужності одразу відбилося на швидкості мережі. Середній інтервал між створенням нових блоків, який зазвичай становить близько 10 хвилин, збільшився до 12 хвилин. Це означає, що транзакції користувачів почали підтверджуватися повільніше, ніж у нормальних умовах.

Аналітики зазначають, що масові відключення були вимушеним, але відповідальним кроком з боку майнерів, оскільки вони допомогли зменшити ризик перевантаження енергосистем під час пікового споживання електроенергії.