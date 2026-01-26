Курс долара США пішов вниз під час міжбанківських торгів у понеділок 26 січня. Водночас євро трохи подешевшало. Про це свідчать дані торгів.
26 січня 2026, 17:25
Долар дешевшає на міжбанку
|
Відкриття 26 січня
|
Закриття 26 січня
|
Зміни
|
43,13/43,16
|
42,96/43,01
|
17/15
|
51,07/51,09
|
51,03/51,09
|
4/0
Офіційний курс: долар — 43,13 грн, євро — 51,06 грн.
Середній курс у банках: 42,95−43,41 грн/долар, 50,60−51,40 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 43,17−43,30, євро — 51,00−51,25 грн.
Джерело: Мінфін
