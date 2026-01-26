У податковій розповіли, скільки заплатили до нашого бюджету в 2025 р. Apple, Google, Meta та інші цифрові гіганти

«Податок на Google» у 2025 році приніс до бюджету понад 14,4 млрд гривень. Це кошти, які сплатили нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.