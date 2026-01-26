«Податок на Google» у 2025 році приніс до бюджету понад 14,4 млрд гривень. Це кошти, які сплатили нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Про це повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
26 січня 2026, 18:29
У податковій розповіли, скільки заплатили до нашого бюджету в 2025 р. Apple, Google, Meta та інші цифрові гіганти
Скільки сплачено
- 150,1 млн євро,
- $177,4 млн.
Найбільші платники податків
Найбільшими платниками податку залишаються провідні світові цифрові компанії: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy, Netflix.
«І це про прозорість та справедливі правила для українського та міжнародного бізнесу. Ринок цифрових послуг продовжує зростати», — додала вона.
Коло платників розширюється:
- у 2025 році платниками ПДВ зареєструвалися 12 нових нерезидентів,
- з початку 2026 року — ще 5 компаній,
- загалом в Україні вже 150 нерезидентів — платників ПДВ у сфері електронних послуг.
