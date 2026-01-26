Multi від Мінфін
26 січня 2026, 17:45

Визнання ринком: нагороди Bitunix 2025 підтверджують зростання платформи та вплив на галузь

У 2025 році Bitunix, найшвидше зростаюча криптобіржа у світі, отримала чотири міжнародні нагороди від різних галузевих платформ і регіональних заходів, що відображає зростаюче визнання розвитку продуктів і торгових показників біржі.

Серед нагород — «Краща біржа для ф'ючерсної торгівлі 2025» від crypto.ru, «Краща перспективна біржа 2025» від FinanceFeeds, «Проривна платформа року» на Cripto Latin Fest і «Найбільш швидкозростаюча біржа» від Cexfinder. У сукупності ці визнання надійшли з Європи, Латинської Америки та глобальних криптомедіа, демонструючи зворотний зв'язок як від професійних торгових спільнот, так і від галузевих спостерігачів.

Bitunix розширює можливості ф'ючерсної торгівлі в 2025 році

Протягом 2025 року Bitunix продовжувала фокусуватися на створенні ф'ючерсного торгового середовища, орієнтованого на активних і професійних трейдерів. Платформа впровадила поліпшення в інструменти чарт-трейдингу, системи виконання ордерів і функції управління ризиками.

Найбільш значущою подією став запуск безстрокових ф'ючерсів Coin-M протягом 2025 року, які дозволяють трейдерам використовувати базовий актив для маржі та розрахунків замість USDT. Це стало продовженням запуску ф'ючерсів USDT-M на початку 2024 року та інших продуктових релізів, що розширили лінійку деривативів Bitunix протягом 2025 року.

Визнання ринком: нагороди Bitunix 2025 підтверджують зростання платформи та вплив на галузь

Можливості ф'ючерсної торгівлі Bitunix зіграли ключову роль у галузевому визнанні біржі у 2025 році. За словами команди, такі функції, як безстрокові контракти, розширене кредитне плече до 200x по окремих парах, гнучкі режими маржі, хедж-режим і просунута свічкова аналітика з можливістю одночасного відкриття до 16 вікон, допомогли підвищити торгові показники і якість виконання, сприяючи зростанню популярності платформи серед активних трейдерів.

«Наш фокус був спрямований на поліпшення торгової продуктивності, безпеки та прозорості, а також на створення інструментів, що відповідають реальним торговим потребам», — заявив Стівен Гу, директор зі стратегії Bitunix. «Визнання, яке ми отримали цього року, відображає роботу наших команд і зворотний зв'язок від торгової спільноти».

Bitunix зміцнює регіональну присутність в СНД і Латинській Америці

Визнання Bitunix в країнах СНД з боку crypto.ru як «Кращої платформи для ф'ючерсної торгівлі», а також нагорода «Проривна платформа року» на Cripto Latin Fest відображають фокус біржі на побудові міцних регіональних зв'язків поряд з глобальною стратегією розширення.

Протягом року команда Bitunix взяла участь у понад 10 великих міжнародних галузевих заходах, включаючи Web3 Amsterdam, Paris Blockchain Week, Token2049 Dubai і Singapore, Wealth Expo Argentina, Cripto Latin Fest і LABITCONF, що дозволило компанії налагодити взаємодію з регіональними спільнотами і підтримати зусилля з міжнародної експансії.

Завдяки участі в галузевих заходах, співпраці з локальними партнерами та прямій

Визнання ринком: нагороди Bitunix 2025 підтверджують зростання платформи та вплив на галузь взаємодії з регіональними торговими спільнотами Bitunix підвищила впізнаваність бренду та рівень прийняття платформи в цих регіонах, що, за словами команди, сприяло отриманню галузевого визнання та нагород в обох регіонах. Крім того, біржа також підтвердила свою участь у Blockchain Forum 2026 у Москві, продовживши активну участь у регіональних криптоіндустріальних подіях.

Ініціативи в галузі безпеки та прозорості, реалізовані в 2025 році

Команда також відзначила ініціативи в сфері безпеки та прозорості як фактори, що сприяли галузевому визнанню Bitunix. Посиливши інфраструктуру за рахунок партнерств з Fireblocks і Elliptic, завершивши незалежні аудити безпеки спільно з Hacken, Certified і Salus, а також впровадивши Proof of Reserves, що дозволяє користувачам перевіряти забезпеченість активів, платформа підвищила рівень довіри та операційну надійність.

Крім того, запуск Bitunix Care Fund — захисного резерву в розмірі 30 млн USDC, призначеного для підтримки користувачів у разі непередбачених технічних або системних інцидентів, — додатково продемонстрував прихильність біржі до захисту користувачів. Цей фактор сприяв формуванню позитивного сприйняття платформи на ринку та отриманню галузевих нагород.

Зростання торгового обсягу відображає прийняття платформи

Згідно з останнім річним звітом CoinGlass, у 2025 році Bitunix посіла 7-е місце в світі за торговим обсягом, що відображає зростаюче прийняття платформи серед трейдерів і сприяло її галузевому визнанню. Біржа також поліпшила свої позиції на ряді найбільш авторитетних рейтингових платформ криптоіндустрії, таких як CoinMarketCap і Coingecko, що свідчить про зростання її впливу як на ф'ючерсних, так і на спотових ринках протягом 2025 року.

Про Bitunix

Bitunix — глобальна криптовалютна біржа деривативів, якій довіряють понад 3 мільйони користувачів з більш ніж 100 країн. Платформа прагне забезпечувати кожному користувачеві прозоре, відповідне вимогам і безпечне торгове середовище. Bitunix пропонує швидкий процес реєстрації та зручну систему верифікації з обов'язковим KYC для забезпечення безпеки та відповідності нормам. Завдяки глобальним стандартам захисту, включаючи Proof of Reserves (PoR) і фонд Bitunix Care Fund, Bitunix ставить на перше місце довіру користувачів і безпеку коштів. Система графіків K-Line Ultra забезпечує плавний торговий досвід як для початківців, так і для досвідчених трейдерів, а кредитне плече до 200x і глибока ліквідність роблять Bitunix однією з найдинамічніших платформ на ринку.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
