Податкові зміни 2026: Чого очікувати бізнесу та як підготуватись

2025 рік став для України ключовим у підготовці до системних податкових змін, зокрема в межах зобов’язань перед МВФ, ЄС та ОЕСР, які визначатимуть нові правила для українського бізнесу. Більшість змін пройшли перше читання або були перезапущені, але на фінальні рішення чекаємо після другого читання і підписання відповідних нормативних документів. Що очікувати бізнесу в 2026 році розповіла NV Бізнес співвласниця компанії UCBI Тетяна Лисенко. «Мінфін» обрав головне.

ФОПи та ПДВ

Мінфін ініціював обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ ФОПів з оборотом понад 1 млн грн на рік — це частина домовленостей з МВФ щодо розширення податкової бази й боротьби з ухиленням від податків.

Наразі питання обговорюється в рамках консультацій, що тривають між урядом і бізнес-спільнотою, а ключові зміни мають бути оформлені законодавчо до кінця березня 2026 року. У проєкті, який готується, обов’язкове оподаткування ПДВ поширюється на всі операції з продажу товарів і послуг, включно з онлайн-продажами через додатки та веб-платформи.

Що зміниться для бізнесу?

Зростання податкового навантаження

Складне ПДВ-адміністрування

Ризики блокування податкових накладних

Необхідність бухгалтера навіть для малого бізнесу.

Практичні поради для підприємців:

Перевірте історію оборотів за останні 12 місяців, щоб прогнозувати можливу реєстрацію платником ПДВ.

Налаштуйте системи обліку, що дозволяють відокремити ПДВ-зобов'язання.

Залучіть бухгалтера або податкового консультанта для оцінки впливу ПДВ на модель доходів та витрат.

Перевірте контрагентів за ризиковими критеріями, щоб зменшити ризики блокування накладних.

SEPA: євроінтеграція з чутливими питаннями

Україна схвалила законопроєкти щодо приєднання до SEPA — Єдиної зони платежів у євро, що має забезпечити швидкі та дешеві перекази в євро без посередників для бізнесу та громадян. Це не лише питання платіжної інфраструктури, а й частина «фінансової євроінтеграції», котра включає створення реєстру рахунків відповідно до стандартів ЄС та посилення фінансового моніторингу (деталі оновлені у грудні 2025 року). Найбільш дискусійною нормою є створення реєстру банківських рахунків фізичних осіб, який не дає доступу до руху коштів і залишків, а фіксує лише факт відкриття рахунку та його власника. Після критики попередньої версії законопроєкту уряд перезапустив документ: тепер тримачем реєстру має бути Мінфін, а не податкова.

Що зміниться для бізнесу?

Зменшення вартості та часу євро-платежів для компаній, що працюють із ЄС

Повна прозорість рахунків і руху коштів — неформальне використання особистих рахунків для бізнесу стає ризиком

Посилений контроль транскордонних доходів у межах автоматичного обміну фінансовою інформацією

Підвищені вимоги до фінансового комплаєнсу та пояснення економічної суті платежів.

Практичні поради для підприємців:

Проведіть аудит всіх активних рахунків, зокрема тих, що використовуються для міжнародних переказів.

Розділіть особисті та бізнес-рахунки.

Перегляньте платіжні моделі, щоб скористатися нижчими комісіями SEPA.

Податок на Uber, Glovo та OLX як вимога ЄС

Кабмін 27 серпня 2025 року підтримав законопроєкт про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (Bolt, OLX, Glovo, Uber, Booking тощо), що відповідає європейським директивам DAC7 та міжнародним стандартам обміну даними. Його мета — виведення platform economy з тіні. Платформи будуть зобов’язані обмінюватися даними про доходи користувачів — продавців і виконавців послуг; обмін має здійснюватися у встановленому форматі.

Законопроєкт передбачає загалом 10% податку (5% ПДФО + 5% В3) з доходу кожного таксиста, курʼєра або продавця. Виняток — реалізація товарів і послуг вартістю до 12 прожиткових мінімумів на рік. Очікувані надходження вже у 2026 році — до 14 млрд грн. Закон є частиною умов нової програми МВФ, тому його ухвалення цьогоріч вважають неминучим.

Що зміниться для бізнесу?

Зникнення анонімності доходів від продажів і послуг через платформи

Часткове перенесення відповідальності за податкову прозорість на самі платформи

Чіткіше розмежування разових продажів і підприємницької діяльності

Зростання податкових зобов’язань для самозайнятих та мікробізнесу, який працює через платформи.

Практичні поради для підприємців:

Реєструючи бізнес на платформі, заздалегідь підготуйте необхідні дані (ІПН, банківські реквізити тощо)

Ведіть чіткий облік всіх продажів через платформи — це допоможе у звітності

Для маркетплейсів — окремий облік доходів від онлайн-торгівлі може бути корисним.

Криптовалюти: легалізація з відкладеним рішенням

У вересні 2025 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 10225-д, що має легалізувати ринок віртуальних активів і встановити правила оподаткування таких активів.

Основні положення законопроєкту:

Спеціальний податковий режим протягом року після ухвалення (5% ПДФО + 5% В3 у перший рік, лише з прибутку, а не з обороту)

Після завершення пільгового періоду — податок на інвестиційний дохід (18% ПДФО + 5% військового збору).

Ключова проблема — відсутність згоди щодо регулятора ринку (НБУ, НКЦПФР або Мінцифра), що блокує рух до другого читання.

Що зміниться для бізнесу?

Завершення «сірої зони» для криптооперацій

Оподаткування саме прибутку, а не обороту

Посилення контролю через біржі та провайдерів

Зростання значення правильного структурування криптоактивів у бізнесі.

Практичні поради для підприємців:

Документуйте всі транзакції та ціну придбання криптоактивів

Поділіть інвестиційні операції від операцій, пов’язаних із бізнесом

Слідкуйте за остаточним текстом закону — він може змінюватися.

Перевірки бізнесу: Ризикоорієнтований контроль і менше тиску

Держава декларує перехід від каральної моделі до превентивної — у 2026 планують остаточно перейти на ризикоорієнтований контроль. Мета ініціативи — зменшити адміністративний тиск і підвищити довіру між державою та бізнесом.

Що зміниться для бізнесу?

Менше перевірок для бізнесу з низьким ризиком

Можливість добровільного аудиту без штрафів

Заборона зупинки роботи компаній без рішення суду

Зростання ролі якісного обліку та документування процесів.

Практичні поради для підприємців:

Усуньте системні помилки в обліку, а не «гасіть пожежі» напередодні перевірки

Дотримуйтесь правильних КВЕДів, що відповідають фактичній діяльності

Фіксуйте комунікацію з контролюючими органами.

Сучасні податкові ініціативи в Україні — це комплексна реформа, спрямована на підвищення фінансової прозорості, інтеграцію у стандарти ЄС та ОЕСР, розширення податкової бази та модернізацію адміністрування податків. Підприємцям важливо дивитися на ці зміни не поодиноко, а як на частину великої трансформації економічної політики — і готувати бізнес до нових правил завчасно.