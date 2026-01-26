Multi від Мінфін
26 січня 2026, 17:13

«Українська правда» отримала нового акціонера

Видання «Українська правда» (УП), залучило іноземного партнера. Інвестиційний імпакт-фонд Pluralis B.V., який знаходиться під управлінням американського Media Development Investment Fund (MDIF), став власником міноритарної частки в медіахолдингу. Угоду підписали власник інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала та представники фонду. Про це повідомляє пресслужба Dragon Capital 26 січня.

Видання «Українська правда» (УП), залучило іноземного партнера.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Перша угода часів великої війни

Ця подія є знаковою для українського медіаринку, оскільки це перша інституційна інвестиція в українські ЗМІ з початку повномасштабного вторгнення Росії.

За словами учасників угоди, Pluralis B.V. увійшов до капіталу ТОВ «УП Медіа Плюс» та ТОВ «УП Медіа» як міноритарний акціонер. Це означає, що контрольний пакет акцій та вирішальне слово в управлінні залишаються за Томашем Фіалою, проте фонд отримає свої важелі впливу. Зокрема, два представники Pluralis увійдуть до наглядової ради видання.

Плани на розвиток

Залучення міжнародного гравця має на меті не лише фінансову підтримку, а й технологічну трансформацію видання. Виконавчий директор УП Андрій Боборикін зазначил, що партнерство допоможе:

  • Зміцнити модель отримання доходів від читачів.
  • Покращити технологічні продукти видання.
  • Розширити можливості журналістських розслідувань та контролю влади.

Хто такі нові інвестори

Pluralis B.V. — це нідерландська компанія зі штаб-квартирою в Амстердамі, яка спеціалізується на інвестиціях у новинні медіа Європи. Це так званий імпакт-інвестор, для якого важливий не лише прибуток, а й соціальний вплив — підтримка демократії та плюралізму думок.

Серед акціонерів та партнерів Pluralis — авторитетні європейські медіагрупи та фонди, зокрема: Mediahuis, Erste Bank, King Baudouin Foundation та Tinius Trust. Управляє компанією Media Development Investment Fund (MDIF), який глобально інвестує в незалежні медіа.

Структура власності «Української правди»

Варто нагадати, що «Українська правда» була заснована у 2000 році Георгієм Ґонґадзе та Оленою Притулою. У травні 2021 року власником видання стала інвесткомпанія Dragon Capital Томаша Фіали. Важлива юридична зміна відбулася зовсім недавно: наприкінці липня 2025 року Томаш Фіала змінив структуру володіння активом. Якщо раніше він володів виданням через кіпрську компанію «Драгон капітал інвестментс лімітед», то з літа минулого року він став прямим кінцевим бенефіціаром.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Gazzbut
Gazzbut
26 січня 2026, 18:27
#
Какая то очередная глобалиская контора, пошла б она вместе с шавкой сороса фиалой с Украині под 3 черта
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
