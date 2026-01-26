Юрій Каціон офіційно очолив Ощадбанк

Юрій Каціон офіційно приступив до виконання обов’язків голови правління Ощадбанку . Його кандидатуру погодив Національний банк України після перемоги у відкритому конкурсі. Про це повідомляє пресслужба банку 26 січня.

Юрій Каціон — людина, яка знає банк зсередини. Він працює в структурі Ощадбанку з 2001 року, пройшовши шлях від головного економіста до заступника голови правління. Останні роки він курував напрям корпоративного бізнесу, відповідаючи за роботу з великими підприємствами та державним сектором.

Новий очільник має профільну освіту (магістр з управління банківськими інвестиціями КНЕУ) та досвід співпраці з міжнародними фінансовими донорами, що є критично важливим для залучення коштів на відбудову країни.

Попередній керівник, Сергій Наумов, залишив посаду після п'яти років роботи.