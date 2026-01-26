Юрій Каціон офіційно приступив до виконання обов’язків голови правління Ощадбанку. Його кандидатуру погодив Національний банк України після перемоги у відкритому конкурсі. Про це повідомляє пресслужба банку 26 січня.
26 січня 2026, 16:55
Юрій Каціон офіційно очолив Ощадбанк
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Юрій Каціон — людина, яка знає банк зсередини. Він працює в структурі Ощадбанку з 2001 року, пройшовши шлях від головного економіста до заступника голови правління. Останні роки він курував напрям корпоративного бізнесу, відповідаючи за роботу з великими підприємствами та державним сектором.
Новий очільник має профільну освіту (магістр з управління банківськими інвестиціями КНЕУ) та досвід співпраці з міжнародними фінансовими донорами, що є критично важливим для залучення коштів на відбудову країни.
Попередній керівник, Сергій Наумов, залишив посаду після п'яти років роботи.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі