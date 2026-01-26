Microsoft Teams почне «здавати» працівників: нова функція покаже, де ви працюєте насправді

Епоха маленьких хитрощів віддаленої роботи добігає кінця. Якщо раніше віртуальний фон у Microsoft Teams дозволяв приховати той факт, що ви працюєте з дому, а не з офісу, то тепер корпорація готує оновлення, яке автоматично повідомлятиме роботодавцю про ваше фізичне місцезнаходження. Після хвилі критики впровадження цієї функції було відкладено з січня на березень 2026 року. Про це повідомляє Forbes.

Як працюватиме «шпигунська» функція

Суть оновлення полягає в автоматичній прив'язці статусу користувача до Wi-Fi мережі, до якої він підключений.

В офісі: Якщо ваш ноутбук під'єднався до корпоративного Wi-Fi, Teams автоматично змінить ваш статус, вказавши конкретну будівлю або офіс, де ви перебуваєте.

Вдома: Якщо система бачить, що ви не підключені до робочої мережі, роботодавець автоматично розуміє, що ви працюєте віддалено, навіть якщо ви стверджуєте протилежне.

Це нововведення фактично унеможливлює ситуації, коли працівник запізнюється в офіс або вирішує попрацювати з дому без попередження, сподіваючись залишитися непоміченим.

Хвиля обурення та відтермінування

Спочатку Microsoft планувала запустити цю функцію ще в січні. Однак через різку реакцію користувачів, які назвали це вторгненням у приватне життя, реліз перенесли спочатку на лютий, а тепер — на середину березня.

Експерти зазначають, що оновлення стосуватиметься десктопних версій Teams для Windows та Mac. Microsoft намагається заспокоїти користувачів, обіцяючи «запобіжники»:

Функція не оновлюватиме геолокацію у позаробочий час

Дані про місцезнаходження будуть видалятися в кінці робочого дня

Формально функція є опціональною

Однак є важливий нюанс: рішення про активацію функції приймають системні адміністратори компанії. Якщо керівництво вирішить зробити відстеження обов'язковим, у звичайного працівника не буде технічної можливості відмовитися від нього.