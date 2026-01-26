Станом на сьогодні по Києву заявка менша ніж звичайно. Хліба в магазинах достатньо і в асортименті. По області картина стабільна. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.
26 січня 2026, 14:53
Хліба в столичних магазинах достатньо та в асортименті. По області картина стабільна — хлібопекарі
Яка ситуація з хлібом
«Минулого тижня спостерігалось збільшення попиту на фоні заяви МВС про створення запасів харчів і надзвичайної ситуації. Але без паніки. Мені здається що наші люди адаптувались і реально дивляться на те, що відбувається», — заявив Дученко.
За його словами, якщо порівняти по Київхлібу, то середньодобове виробництво:
за 2-й тиждень — 221 тонн
за 3-й тиждень — 241.4 тонн
за 4-й тиждень — 234 тонни.
«Тобто зменшення на 20% немає», — підсумував віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів.
Джерело: Мінфін
