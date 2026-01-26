Хліба в столичних магазинах достатньо та в асортименті. По області картина стабільна — хлібопекарі

Станом на сьогодні по Києву заявка менша ніж звичайно. Хліба в магазинах достатньо і в асортименті. По області картина стабільна. Про це в коментарі «Мінфіну» заявив віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко.

Яка ситуація з хлібом

«Минулого тижня спостерігалось збільшення попиту на фоні заяви МВС про створення запасів харчів і надзвичайної ситуації. Але без паніки. Мені здається що наші люди адаптувались і реально дивляться на те, що відбувається», — заявив Дученко.

За його словами, якщо порівняти по Київхлібу, то середньодобове виробництво:

за 2-й тиждень — 221 тонн

за 3-й тиждень — 241.4 тонн

за 4-й тиждень — 234 тонни.

«Тобто зменшення на 20% немає», — підсумував віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів.