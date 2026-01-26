Multi від Мінфін
26 січня 2026, 13:17

98% інвесторів у золото не володіють ним — експерти

Попри те, що золото вважається найнадійнішим активом у світі, абсолютна більшість інвесторів насправді ним не володіє. За оцінками експертів, 98% вкладень у дорогоцінний метал — це лише боргові розписки, які під час реальної фінансової кризи можуть перетворитися на ніщо. Щоб уникнути цього ризику, інвестиційна компанія Aurelion перевела свої резерви у токенізоване золото Tether Gold (XAUT). Про це повідомляє CoinDesk.

Попри те, що золото вважається найнадійнішим активом у світі, абсолютна більшість інвесторів насправді ним не володіє.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ілюзія власності

Бйорн Шмідтке, генеральний директор Aurelion, застерігає: популярні інструменти для інвестицій у золото, такі як ETF (біржові фонди) або банківські металеві рахунки, часто є так званим «паперовим золотом». Купуючи їх, інвестор отримує не зливок у сейфі, а обіцянку, що цей метал йому винні.

«Інвестори тримають папірці на мільярди доларів, які начебто забезпечені золотом, але вони гадки не мають, якими саме зливками вони володіють», — пояснює Шмідтке.

Сценарій катастрофи

Поки фінансова система працює стабільно, ця схема не викликає проблем. Однак у випадку «сейсмічної події» — наприклад, різкого знецінення фіатних валют та масової паніки — інвестори кинуться обмінювати свої папери на фізичний метал.

За словами Шмідтке, це створить логістичний колапс. Оскільки у «паперових» власників немає прив'язки до конкретних зливків, довести своє право власності та отримати метал буде неможливо. Це може призвести до розриву ринку: ціна на реальне фізичне золото злетить у небеса, тоді як «паперове золото» знеціниться через неможливість виконання зобов'язань. Подібна ситуація вже спостерігалася на ринку срібла, коли премії на фізичний метал різко зростали, а біржові котирування залишалися на місці.

Рішення на блокчейні

Щоб захистити капітал, Aurelion повністю змінила структуру свого казначейства, інвестувавши $153 млн у токени Tether Gold (XAUT). Це актив, де кожен токен забезпечений однією тройською унцією фізичного золота, що зберігається у швейцарських сховищах.

Головна перевага блокчейн-золота — це «доказ права власності». На відміну від знеособлених банківських рахунків, кожен токен XAUT прив'язаний до конкретного зливка із серійним номером. Це працює як цифровий правовстановлюючий документ, який можна передати будь-кому у світі за лічені секунди.

«Те, як ви володієте золотом, так само важливо, як і те, чи володієте ви ним взагалі», — підкреслив CEO Aurelion.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
