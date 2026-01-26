Долар здає позиції: як змінилася карта світових валют за минулий рік

2025 рік став переломним для світового валютного ринку: після тривалого періоду домінування американський долар суттєво втратив у ціні, поступившись лідерством іншим регіональним валютам. Ослаблення долара на тлі уповільнення економіки США відкрило вікно можливостей для зміцнення євро , мексиканського песо та південноафриканського ранда. Про це повідомляє Visual Capitalist.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння долара та злет регіональних лідерів

Головною тенденцією 2025 року стало різке ослаблення долара США (USD). Валюта втратила 9,1% своєї вартості відносно кошика основних світових валют. Аналітики пов'язують це з охолодженням американської економіки та очікуваннями інвесторів щодо зниження відсоткових ставок, що зробило доларові активи менш привабливими.

На цьому тлі значне зростання продемонстрували валюти інших регіонів, які раніше перебували під тиском:

Латинська Америка: Безумовним лідером став мексиканський песо (MXN), який зріс на вражаючі 15,3%.

Африка: Південноафриканський ранд (ZAR) також показав сильну динаміку, додавши у вартості 13,5%.

Європа: Євро (EUR) зумів відіграти позиції та зміцнився на 13,0%. Цьому сприяли зниження інфляційного тиску в єврозоні та покращення прогнозів щодо економічного зростання.

Стабільність та аутсайдери ринку

Не всі валюти змогли скористатися слабкістю долара. Індійська рупія (INR) завершила рік падінням на 4,8%. Причиною цього стали структурні економічні виклики всередині країни та тиск, пов'язаний з відтоком капіталу.

Водночас японська єна (JPY) залишилася практично незмінною, показавши символічний ріст на 0,1%. Це відображає розбіжність у монетарній політиці Японії та Сполучених Штатів. Валюта Близького Сходу — дирхам ОАЕ (AED) — показала нульову динаміку (0,0%), оскільки її курс жорстко прив'язаний до долара США.

Глобальні обсяги торгів

Попри падіння вартості, долар США залишається найбільш торгуваною валютою світу із середнім щоденним обсягом у $8,56 трлн. На другому місці знаходиться євро з показником $2,77 трлн.

Експерти зазначають, що розворот трендів у 2025 році підкреслює, як швидко можуть змінюватися умови на ринку Forex. Капітал почав перетікати з доларових активів у валюти, що розвиваються, та сировинні валюти, створюючи нові можливості для інвесторів.

Чому зростає мексиканський песо

Важливо зазначити, що феноменальне зростання мексиканського песо (+15,3%) не є випадковим і базується не лише на слабкості долара. Ключовим драйвером для мексиканської економіки став процес, відомий як ніршорінг. Це глобальний тренд, коли міжнародні компанії переносять свої виробничі потужності з Китаю ближче до основного ринку збуту — США. Мексика стала головним бенефіціаром цього процесу, залучаючи рекордні прямі іноземні інвестиції, що створює стійкий попит на національну валюту.

Чому це важливо

Зниження курсу долара на понад 9% — це сигнал про зміну глобальних економічних настроїв. Для звичайних людей та інвесторів це означає, що стратегія зберігання заощаджень виключно в американській валюті може бути менш ефективною. Слабкий долар зазвичай призводить до зростання цін на сировинні товари (нафту, золото, зерно), оскільки вони котируються в доларах, що може вплинути на вартість пального та продуктів у всьому світі. Крім того, пожвавлення таких валют, як євро, вказує на відновлення економічної активності в ЄС, що є позитивним сигналом для світової торгівлі.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту