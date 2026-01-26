Multi від Мінфін
26 січня 2026, 12:55

Долар здає позиції: як змінилася карта світових валют за минулий рік

2025 рік став переломним для світового валютного ринку: після тривалого періоду домінування американський долар суттєво втратив у ціні, поступившись лідерством іншим регіональним валютам. Ослаблення долара на тлі уповільнення економіки США відкрило вікно можливостей для зміцнення євро, мексиканського песо та південноафриканського ранда. Про це повідомляє Visual Capitalist.

2025 рік став переломним для світового валютного ринку: після тривалого періоду домінування американський долар суттєво втратив у ціні, поступившись лідерством іншим регіональним валютам.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння долара та злет регіональних лідерів

Головною тенденцією 2025 року стало різке ослаблення долара США (USD). Валюта втратила 9,1% своєї вартості відносно кошика основних світових валют. Аналітики пов'язують це з охолодженням американської економіки та очікуваннями інвесторів щодо зниження відсоткових ставок, що зробило доларові активи менш привабливими.

На цьому тлі значне зростання продемонстрували валюти інших регіонів, які раніше перебували під тиском:

  • Латинська Америка: Безумовним лідером став мексиканський песо (MXN), який зріс на вражаючі 15,3%.
  • Африка: Південноафриканський ранд (ZAR) також показав сильну динаміку, додавши у вартості 13,5%.
  • Європа: Євро (EUR) зумів відіграти позиції та зміцнився на 13,0%. Цьому сприяли зниження інфляційного тиску в єврозоні та покращення прогнозів щодо економічного зростання.

Стабільність та аутсайдери ринку

Не всі валюти змогли скористатися слабкістю долара. Індійська рупія (INR) завершила рік падінням на 4,8%. Причиною цього стали структурні економічні виклики всередині країни та тиск, пов'язаний з відтоком капіталу.

Водночас японська єна (JPY) залишилася практично незмінною, показавши символічний ріст на 0,1%. Це відображає розбіжність у монетарній політиці Японії та Сполучених Штатів. Валюта Близького Сходу — дирхам ОАЕ (AED) — показала нульову динаміку (0,0%), оскільки її курс жорстко прив'язаний до долара США.

Глобальні обсяги торгів

Попри падіння вартості, долар США залишається найбільш торгуваною валютою світу із середнім щоденним обсягом у $8,56 трлн. На другому місці знаходиться євро з показником $2,77 трлн.

Експерти зазначають, що розворот трендів у 2025 році підкреслює, як швидко можуть змінюватися умови на ринку Forex. Капітал почав перетікати з доларових активів у валюти, що розвиваються, та сировинні валюти, створюючи нові можливості для інвесторів.

Чому зростає мексиканський песо

Важливо зазначити, що феноменальне зростання мексиканського песо (+15,3%) не є випадковим і базується не лише на слабкості долара. Ключовим драйвером для мексиканської економіки став процес, відомий як ніршорінг. Це глобальний тренд, коли міжнародні компанії переносять свої виробничі потужності з Китаю ближче до основного ринку збуту — США. Мексика стала головним бенефіціаром цього процесу, залучаючи рекордні прямі іноземні інвестиції, що створює стійкий попит на національну валюту.

Чому це важливо

Зниження курсу долара на понад 9% — це сигнал про зміну глобальних економічних настроїв. Для звичайних людей та інвесторів це означає, що стратегія зберігання заощаджень виключно в американській валюті може бути менш ефективною. Слабкий долар зазвичай призводить до зростання цін на сировинні товари (нафту, золото, зерно), оскільки вони котируються в доларах, що може вплинути на вартість пального та продуктів у всьому світі. Крім того, пожвавлення таких валют, як євро, вказує на відновлення економічної активності в ЄС, що є позитивним сигналом для світової торгівлі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
