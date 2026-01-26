Деякі українські заклади на тлі відключень світла та, відповідно, роботі резервних джерел живлення практикують додаткове нарахування у чеку виплат за роботу генератора. Про це пишуть телеграм-канали.
26 січня 2026, 10:32
У чеках ФОПів з'явилася графа — «за генератор»
Чи може бізнес підвищувати вартість послуг через роботу резервних джерел живлення?
Ситуації, коли бізнес враховує в чек вартість ще й роботи генератора, трапляються, особливо у невеликих ресторанах та кав'ярнях.
Це робиться для того, щоб покрити вартість пального. Втім таке рішення, з погляду маркетологів, впроваджувати треба доволі обережно.
