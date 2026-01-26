Форекс і крипто прогноз на 26 — 30 січня 2026 року

Минулого тижня, за оцінками аналітиків брокерської компанії XFINE , долар продемонстрував одну з найслабших динамік за останні місяці. USD почав втрачати статус безумовного захисного активу. Політична та геополітична невизначеність навколо США помітно посилилася. Резонансні заяви Дональда Трампа та загострення теми Гренландії стали додатковими чинниками тиску. На цьому тлі ринок перейшов у режим Sell America, ініціювавши відтік капіталу з доларових активів.

Підтримка з боку ФРС також ослабла. Інфляційні очікування у США помірно знизилися. Це зменшило аргументи на користь більш жорсткої грошово-кредитної політики. Водночас сильні макроекономічні дані з Великої Британії підтримали фунт і посилили тиск на американську валюту, опустивши індекс долара DXY з 99.4 до 97.6.

EUR/USD

Експерти XFINE минулого разу припустили, що впевнений прорив вище 1.1700 стане сигналом скасування ведмежого сценарію та сформує потенціал руху до 1.1820. Саме цей прогноз виявився вірним. Пара EUR/USD за тиждень зросла на 250 пунктів — з 1.1577 до 1.1827 — і повернулася до верхньої межі бокового каналу, в якому рухається з липня 2025 року. Упродовж наступного тижня пара може протестувати опір у зоні 1.1880−1.1920. Впевнений прорив цієї зони підтвердить бичачий імпульс і відкриє шлях у напрямку 1.1975−1.2050. Однак після стрімкого зростання минулого тижня не можна виключати ведмежу корекцію до 1.1770, а далі — до зони підтримки 1.1680−1.1725. У разі її пробою зростає ризик падіння в район 1.1580−1.1615.

Біткоїн (BTC/USD)

Відновлення відтоку інвесторів із ризикових активів, звичайно ж, торкнулося і біткоїна. Пара BTC/USD не змогла втриматися вище верхньої межі діапазону консолідації 83,800−94,500 і знизилася до Pivot Point 90,000. У суботу, 24 січня, вона торгується в зоні 89,500. Якщо біткоїн усе ж відреагує на ослаблення долара, у нього є шанс частково відіграти падіння. Найближчою перешкодою для нього стане зона 90,350−91,500, подолання якої відкриє ціль у районі 94,500−95,000. Наступна ціль — 98,000. Якщо ж апетит до ризику на ринку продовжить знижуватися, пара BTC/USD може продовжити падіння. Найближча зона підтримки — 86,360−87,175, далі — 83,800−85,100.

Нафта Brent

На відміну від біткоїна, нафта відреагувала на ослаблення долара зростанням котирувань до 65.33 USD за барель. Brent сформувала нову підтримку на рівні 62.75. Якщо вона не встоїть, котирування можуть опуститися в зону 61.80−62.15. Наступна сильна підтримка розташована на рівні 61.00. У разі продовження бичачого імпульсу «бики» можуть зробити нову спробу закріпитися вище 66.50, що відкриє шлях до 67.80−68.50.

Золото (XAU/USD)

Ще в грудні в XFINE спрогнозували зростання золота в перші місяці 2026 року до 5,000 доларів за унцію. Схоже, що цей прогноз може справдитися вже до кінця січня — у п’ятницю фінальний акорд для пари XAU/USD прозвучав на рівні 4,988. Нова спроба зростання виведе у фокус рівні 5,050 і 5,120, звідки можлива корекція вниз. Водночас не можна виключати бичачу пастку (bull trap), коли ціна, так і не подолавши позначку 5,000, різко розвернеться вниз. Найближчі рівні підтримки розташовані в зоні 4,900−4,935. За посилення тиску продавців зростає ризик глибшої корекції — у напрямку 4,765. Наступна сильна підтримка — 4,640.

Ключові події та базові сценарії тижня

Наступного тижня в центрі уваги опиниться засідання ФРС 27−28 січня та риторика регулятора, яка може задати тон очікуванням щодо процентних ставок на найближчі місяці. Додатковий інтерес викличуть дані щодо ВВП США за Q4, а також статистика з інфляції та ринку праці. У Європі інвестори оцінюватимуть показники ділової активності (PMI) та сигнали з боку ЄЦБ.

Базові сценарії: EUR/USD — помірно бичачий, поки ціна утримується вище 1.1680−1.1725. BTC/USD — нейтрально-ведмежий, поки ціна залишається нижче 91,500. Brent — обережно бичачий, поки котирування вище 62.75. Золото — збереження висхідної структури, покупки на корекціях, поки XAU/USD утримується вище 4,900.

Аналітичний відділ XFINE