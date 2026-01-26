Євро зміцнюється щодо долара: що зробить НБУ, щоб стримати його зростання в Україні

Цей тиждень на світовому та українському валютному ринку не дасть нудьгувати ані банкам, ані їхнім клієнтам, ані регуляторам. Занадто багато подій одночасно і різноспрямовано впливатимуть на поведінку всіх фінансових майданчиків світу.

Серед світових подій варто відзначити:

Засідання ФРС США 27−28 січня щодо відсоткових ставок. Наразі відсоткові ставки Федрезерва знаходяться на рівні 3,5−3,75% річних. Президент США Дональд Трамп неодноразово публічно вимагав від голови Федрезерва Джерома Пауелла подальшого пом'якшення монетарної політики, причому часто без вагомих економічних передумов. Голова регулятора стійко витримував такі нападки та знижував ставки лише тоді, коли дані стану американської економіки переконували його у такому рішенні.

Проте каденція чинного голови ФРС закінчується вже наприкінці весни, а на його місце Трамп розглядає переважно лише лояльних до нього кандидатів. Тому ринок небезпідставно побоюється «ручного» управління основною світовою валютною системою.

Показники економіки США у січні 2026 року підштовхують ФРС США до рішення зберегти ключові ставки на поточному рівні до наступного весняного засідання Федрезерва. Але Трамп, як і раніше, вимагає їх зниження вже зараз. Тому інтрига навколо остаточного рішення регулятора зберігається, що спровокує валютні ралі за парою євро/долар щонайменше під час засідання ФРС та оголошення результатів. Чергові спекуляції щодо цієї пари на світовому ринку провокуватимуть стрибки євро в Україні щодо гривні.

За моїм прогнозом, ФРС все ж таки залишить свої ставки незмінними, що знову викличе невдоволення політичного керівництва США. Волатильність пари євро/долар цими днями перебуватиме в межах до 1−2 центів на євро, що щонайменше рівноцінно коливанням 43−86 копійок на євро на нашому міжбанку.

Але не можна виключати і зниження ставок на 0,25% річних на догоду побажанням Трампа, що знизить недовіру інвесторів до долара та Федрезерва загалом. А довіра до долара — головний капітал для збереження ним статусу світової валюти № 1.

Відлуння подій у Давосі. Протистояння США та ЄС, критика Дональдом Трампом існуючих світових порядків та їх порушення ним самим, реальні кроки щодо створення альтернативи ООН (Рада світу), яка фактично буде підпорядкована тільки голові Білого дому, лякають інвесторів і провокують чергову хвилю втечі капіталів із американського ринку.

Незрозумілі перспективи завершення війни рф проти України, наближення виборів до законодавчих органів США у 2026 році, протидія ЄС американським планам щодо Гренландії підвищують геополітичні ставки. Попри відкладене рішення про запровадження США 10-відсоткових ставок щодо «неслухняних» європейських країн, торговельна війна може увійти в гарячу фазу будь-якої миті, з ослабленням позицій долара та з розпродажем американських активів європейськими гравцями. А їх вкладення у трежеріс, за різними оцінками, становлять до $8 трлн.

На тлі періоду звітності найбільших світових компаній все це загрожує серйозними потрясіннями американському фондовому ринку, заручниками якого знову буде пара євро/долар та ринок золота.

Нервовість інвесторів та їхня втома від фінансових потрясінь та торговельних воєн, ініціатором яких є США. Графіки поведінки євро/долар і золота говорять про те, що інвестори не готові постійно «танцювати під дудку» США, і при продовженні подібної американської політики світова дедоларизація зі створенням регіональних фінансових центрів зі своїми валютами для розрахунків посилиться: ЄС — євро, Китай і азіатський регіон — японська єна і китайський юань, арабський світ — від долара США до валют, що так чи інакше прив'язані до вартості нафти тощо.

Щобільше, попри зниження градуса протистояння між ЄС та США, інвестори не розслаблюються. Це чітко видно з поведінки ринку золота, який продовжив зростання до рівня $5 000 за унцію вже найближчим часом. І це дуже серйозний негативний сигнал для долара.

Вартість золота на момент написання статті

Серед українських подій:

Оголошення 29 січня рішення Правління Нацбанку щодо облікової ставки та грошово-кредитної політики. При офіційному зниженні інфляції до 8% у річному вимірі, облікова ставка регулятора на рівні 15,5% річних виглядає малозрозумілою.

Але реальне зростання цін, військові загрози, енергетичний блекаут, проблеми з фінансуванням дефіциту бюджету, а також залежність української економіки від міжнародної допомоги та наявність понад 1,4 трлн гривень на рахунках населення, із яких основна частина на поточних «гарячих» рахунках, — роблять Нацбанк заручником цих чинників при ухваленні рішень щодо грошово-кредитної та валютної політики.

Тому, найімовірніше, НБУ знизить облікову ставку максимум на 0,5−1% річних, попри райдужну картину офіційної (не плутати з реальною) інфляції.

На радикальніше зниження ставки Нацбанк не наважиться, оскільки ризикує отримати значне зростання попиту на валюту з боку населення саме за рахунок «гарячих» грошей на рахунках фізосіб та збільшення активності з купівлі валюти бізнесом. Питання про те, що вирішить Нацбанк щодо облікової ставки, усі ці дні серйозно впливатиме на поведінку вітчизняного валютного ринку та настрої його учасників.

Закінчення місяця, зростання попиту на валюту з боку імпортерів енергоносіїв, підвішеність багатьох бізнесів через проблеми в енергетиці і обстріли. Наближення кінця місяця традиційно простимулює зростання попиту валюту з боку компаній, яким треба закривати свої зовнішньоекономічні зобов'язання на звітну дату. Це посилить тиск на гривню на міжбанку.

У поєднанні з проблемами в логістиці, військовими втратами та зниженням ділової активності в багатьох регіонах через блекаут, основну частину валютних продажів для підтримки курсу гривні на міжбанку цього тижня доведеться знову закривати Нацбанку. Від того, в яких обсягах і за якими цінниками Нацбанк проводитиме свої інтервенції з продажу долара, залежатиме курсовий тренд за доларом на міжбанку цього тижня.

У результаті на 26−30 січня мій прогноз щодо пари євро/долар — це коридор від 1,167 до 1,188 долара за євро. НБУ продовжить відігравати роль маркетмейкера на українському валютному міжбанку і своїми інтервенціями фактично впливатиме як на офіційний курс долара, так і на курсовий тренд із американської валюти на торгах. Ситуація щодо курсу долара на міжбанку залишиться повністю під контролем регулятора.

Щоденні обсяги угод на міжбанку, зафіксовані у системі Блумберг, цього тижня перебуватимуть у межах $220 млн — 340 млн. Основними покупцями на торгах будуть держструктури, які забезпечують енергосектор та оборону, приватні імпортери енергоносіїв та великі торговельні мережі споживчих товарів.

Серед продавців будуть дедалі помітнішими аграрії, яким потрібні кошти для фінансування майбутніх весняних сільськогосподарських робіт та розрахунків із персоналом за січень. За моїми прогнозами, Нацбанк для підтримки гривні на торгах цього тижня витратить із золотовалютних резервів щонайменше $820 млн — 1 млрд.

Прогноз на період із 26 до 30 січня 2026 року

Міжбанк

При прогнозному коридорі за парою євро/долар у межах від 1,167 до 1,188 долара за євро та коридорі на міжбанку з долара в межах 42,95 — 43,50 гривень, при перерахунку пар євро/долар і долар/гривня ми виходимо на курс безготівкового євро в межах від 50,12 гривень до 51,68 гривень.

Але з огляду на політику Нацбанку щодо згладжування надмірних коливань, коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 50,12 до 50,95 гривень за євро.

НБУ намагатиметься не допустити значнішого подорожчання євро в цей період, штучно придушуючи курс долара щодо гривні на міжбанку, якщо євро значно зростатиме в парі євро/долар на зовнішніх ринках.

Готівковий ринок

Активність клієнтів на готівковому ринку залишиться високою. Щодня обсяги купівлі валюти громадянами можуть перевищувати обсяги її здачі в обмінники та продажу з карток у межах від $25 млн до $40 млн.

З огляду на зростання курсових ризиків, більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред у межах від 20 до 40 копійок за доларом, і за євро — в межах від 20 до 60 копійок. Оптові обмінники пропрацюють цей тиждень зі спредом як за доларом, так і за євро в межах 15−20 копійок. Але у разі суттєвих коливань курсу долара або євро на міжбанку або на світових ринках за парою євро/долар, обмінники оперативно змінюватимуть свої цінники протягом дня.

Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках перебуватиме в межах від 42,70 до 43,70 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 42,75 до 43,65 гривень .

Котирування за готівковим євро в банках перебуватимуть у межах коридору купівлі та продажу від 50,00 до 51,20 гривень. А у пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор становитиме від 50,30 до 51,15 гривень.