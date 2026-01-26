Укрзалізниця звернулася до Uklon та Bolt із пропозицією підтримати пасажирів, які прибувають до великих міст після опівночі — насамперед унаслідок затримок, спричинених ворожими обстрілами та змінами маршрутів. Про це йдеться у повідомленні компанії.
26 січня 2026, 10:02
Пасажири «Укрзалізниці» отримають промокоди на таксі під час комендантської години
Як працює промокод Uklon
Uklon надав кожному пасажиру знижку на нічну поїздку від вокзалу в Києві до дому.
Як скористатися пропозицією:
- встановити мобільні застосунки Укрзалізниці та Uklon;
- у застосунку УЗ у розділі «Залізні пропозиції» обрати промокод Uklon за 1 обіймашку;
- активувати його в застосунку Uklon.
Важливо: промокод діє з 23:15 до 05:00. Один користувач сервісу Uklon може використати спеціальний промокод один раз протягом ночі.
Як працює промокод Bolt
Bolt із першої ж ночі реагує на кожне спізнення поїздів, збільшуючи кількість автомобілів у районі вокзалів та утримуючи ціну під контролем. Крім того, цілодобово діє спеціальна пропозиція Bolt &Visa з 50% знижкою на поїздки з/до вокзалів. Також Bolt надав залізничникам промокоди на поїздки службовими маршрутами
Джерело: Мінфін
