Індія знизить тарифи на автомобілі до 40%, імпортовані з ЄС

Індія планує знизити тарифи на автомобілі, імпортовані з Європейського Союзу, з 110% до 40%, повідомили джерела. Це найбільше відкриття величезного ринку країни, оскільки обидві сторони наближаються до укладення угоди про вільну торгівлю, яка може бути укладена вже у вівторок, пише Reuters.

Зниження тарифів

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді погодився негайно знизити податок на обмежену кількість автомобілів з 27 країн блоку з ціною імпорту понад 15 000 євро (17 739 доларів США), повідомили агентству два джерела, інформовані про переговори. Вони додали, що з часом це буде ще знижено до 10%, що полегшить доступ до індійського ринку для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Mercedes-Benz та BMW. Джерела відмовилися розголошувати свої імена, оскільки переговори є конфіденційними та можуть бути змінені в останню хвилину. Міністерство торгівлі Індії та Європейська комісія відмовилися від коментарів.

Що відомо про угоду

Очікується, що Індія та ЄС оголосять у вівторок про завершення тривалих переговорів щодо пакту про вільну торгівлю, після чого обидві сторони завершать узгодження деталей та ратифікують те, що називають «матір'ю всіх угод».

Угода може розширити двосторонню торгівлю та збільшити індійський експорт таких товарів, як текстиль та ювелірні вироби, на який з кінця серпня вплинули 50% тарифи США. Індія є третім за величиною автомобільним ринком у світі за обсягом продажів після США та Китаю, але її вітчизняна автомобільна промисловість є однією з найбільш захищених. Нью-Делі наразі стягує мита у розмірі 70% та 110% на імпортні автомобілі, рівень, який часто критикують керівники, зокрема глава Tesla Ілон Маск.

За словами одного з джерел, Нью-Делі запропонував негайно знизити імпортні мита до 40% приблизно для 200 000 автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння на рік, що є найагресивнішим кроком компанії щодо відкриття цього сектору.

Джерело додало, що ця квота може бути змінена в останню хвилину. Електромобілі на акумуляторах будуть виключені зі зниження імпортних мит протягом перших п'яти років, щоб захистити інвестиції вітчизняних гравців, таких як Mahindra & Mahindra та Tata Motors у новому секторі, повідомили два джерела. Через п'ять років електромобілі підуть за аналогічним зниженням мит.

Що очікує на європейських автовиробників

Нижчі імпортні мита стануть стимулом для європейських автовиробників, таких як Volkswagen, Renault та Стеллантіс, а також гравці класу люкс Mercedes-Benz та BMW які виробляють автомобілі на місці в Індії, але мають труднощі з розширенням, частково через високі тарифи.

За словами одного з двох джерел, нижчі податки дозволять автовиробникам продавати імпортні автомобілі за нижчою ціною та протестувати ринок із ширшим портфоліо, перш ніж взяти на себе зобов'язання виробляти більше автомобілів на місцевому рівні.

Європейські автовиробники наразі займають менше 4% індійського автомобільного ринку, який продається в 4,4 мільйона автомобілів на рік, на якому домінує японська Suzuki Motor, а також вітчизняні бренди Mahindra та Tata, які разом володіють двома третинами.

Оскільки очікується, що індійський ринок зросте до 6 мільйонів одиниць на рік до 2030 року, деякі компанії вже планують нові інвестиції. Renault повертається в Індію з новою стратегією, прагнучи зростання за межами Європи, де китайські автовиробники активно просуваються, а Volkswagen Group завершує наступний етап інвестицій в Індію через свій бренд Skoda.