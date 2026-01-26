Multi від Мінфін
26 січня 2026, 12:00

àбанк спростив умови отримання винагороди за реферальною програмою для ФОП

Отримати винагороду за реферальною програмою стало легше — будь-який клієнт àбанку може поділитися реферальним посиланням та запросити ФОП, якому достатньо буде лише відкрити рахунок.

Що змінилося?

  • раніше: винагорода нараховувалась лише після того, як залучений підприємець забезпечував обіг від 1 000 грн протягом 30 днів після відкриття рахунку ФОП;

  • тепер: обидва клієнти отримують по 200 грн одразу після того, як залучений підприємець відкриє рахунок ФОП.
    Додатково нараховується 50 грн кожному, якщо підприємець раніше не був клієнтом àбанку.

В àбанку пояснюють, що оновлення програми зробили, щоб спростити залучення нових клієнтів та пришвидшити отримання винагороди за рекомендації.

«Ми спростили умови реферальної програми, щоб будь-який клієнт àбанку міг швидше отримувати винагороду за залучення нових підприємців. Тепер достатньо відкриття рахунку ФОП — без додаткових операційних вимог», — Олександр Ніколенко, керівник напряму малого і середнього бізнесу àбанку.

Винагороду за реферальною програмою отримують:

  • будь-який клієнт àбанку, який поділився реферальним посиланням;

  • підприємець, який відкрив рахунок ФОП за цим посиланням у застосунку àbank24.

Відкриття рахунку в àbank24 займає декілька хвилин.

Оновлені умови дозволяють ефективніше залучати нових ФОП і отримувати винагороду без додаткових фінансових умов.

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користуються понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно зростає завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонує найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.

Джерело: àбанк
