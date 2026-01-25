В Данії бойкотують американські товари через програми на фоні суперечок навколо Гренландії

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2026, 14:53

В Данії бойкотують американські товари через програми на фоні суперечок навколо Гренландії

У Данії додатки, які допомагають уникати товарів із США, очолили топ магазинів додатків після заяв Дональда Трампа про покупку Гренландії. Про це пише Euronews.

У Данії додатки, які допомагають уникати товарів із США, очолили топ магазинів додатків після заяв Дональда Трампа про покупку Гренландії.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

У Данії люди звертаються до мобільних програм, щоб бойкотувати американські товари у відповідь на недавні заяви президента США Дональда Трампа про придбання Гренландії, датської території.

Покупці у Данії активно використовують два додатки, які допомагають розпізнавати товари американського виробництва та пропонують місцеві альтернативи, що вивело їх на вершину рейтингів додатків у країні.

Одне з них, під назвою UdenUSA (англійською NonUSA), швидко піднімається в рейтингах і зараз є додатком, що найбільш завантажується в країні: в App Store воно випередило ChatGPT.

Додаток дозволяє сканувати товари, щоб дізнатися про країну їх походження. Воно також допомагає знаходити альтернативи з інших країн, не зі США, та додавати їх у кошик.

Спосіб виплеснути агресію

Проте дослідники відзначають, що такі додатки все ж таки дають споживачам відчуття, що вони можуть щось змінити.

«Багато хто дивиться новини, бачать те, що їм не подобається, і злиться. У даному випадку йдеться про нас самих і про Гренландію», сказав місцевим ЗМІ дослідник поведінки з Роскільдського університету Пелле Гульдборг Гансен.

«І тоді хочеться якось виплеснути цю агресію. Нехай навіть найменшими діями», додав він.

З початку січня Трамп повторює колишні заяви про те, що США мають придбати Гренландію. Представники Гренландії, Данії та США з того часу провели зустрічі, охарактеризувавши свої позиції як «погодилися залишитися при своїй думці».

Минулого тижня у Гренландії та Данії на вулиці вийшли тисячі людей, протестуючи проти будь-яких планів США взяти арктичний острів під контроль.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами