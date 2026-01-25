В Данії бойкотують американські товари через програми на фоні суперечок навколо Гренландії

У Данії додатки, які допомагають уникати товарів із США, очолили топ магазинів додатків після заяв Дональда Трампа про покупку Гренландії. Про це пише Euronews.

Що відомо

У Данії люди звертаються до мобільних програм, щоб бойкотувати американські товари у відповідь на недавні заяви президента США Дональда Трампа про придбання Гренландії, датської території.

Покупці у Данії активно використовують два додатки, які допомагають розпізнавати товари американського виробництва та пропонують місцеві альтернативи, що вивело їх на вершину рейтингів додатків у країні.

Одне з них, під назвою UdenUSA (англійською NonUSA), швидко піднімається в рейтингах і зараз є додатком, що найбільш завантажується в країні: в App Store воно випередило ChatGPT.

Додаток дозволяє сканувати товари, щоб дізнатися про країну їх походження. Воно також допомагає знаходити альтернативи з інших країн, не зі США, та додавати їх у кошик.

Спосіб виплеснути агресію

Проте дослідники відзначають, що такі додатки все ж таки дають споживачам відчуття, що вони можуть щось змінити.

«Багато хто дивиться новини, бачать те, що їм не подобається, і злиться. У даному випадку йдеться про нас самих і про Гренландію», сказав місцевим ЗМІ дослідник поведінки з Роскільдського університету Пелле Гульдборг Гансен.

«І тоді хочеться якось виплеснути цю агресію. Нехай навіть найменшими діями», додав він.

З початку січня Трамп повторює колишні заяви про те, що США мають придбати Гренландію. Представники Гренландії, Данії та США з того часу провели зустрічі, охарактеризувавши свої позиції як «погодилися залишитися при своїй думці».

Минулого тижня у Гренландії та Данії на вулиці вийшли тисячі людей, протестуючи проти будь-яких планів США взяти арктичний острів під контроль.