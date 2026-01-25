Учений втратив два роки роботи — після того, як вимкнув у ChatGPT функцію згоди на обробку даних

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
25 січня 2026, 17:00

Учений втратив два роки роботи — після того, як вимкнув у ChatGPT функцію згоди на обробку даних

Професор рослинництва з Кельнського університету (Німеччина) повідомив про втрату двох років академічної роботи після тимчасового вимкнення опції «згода на дані» в сервісі OpenAI. За його словами, одразу після зміни налаштувань усі чати та папки проєктів у ChatGPT були безповоротно видалені без попередження чи можливості відновлення.

Професор рослинництва з Кельнського університету (Німеччина) повідомив про втрату двох років академічної роботи після тимчасового вимкнення опції «згода на дані» в сервісі OpenAI.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Робота з ChatGPT

Викладач розповів, що протягом кількох років активно використовував ChatGPT у професійній діяльності — для підготовки лекцій, створення іспитів, аналізу відповідей студентів, редагування наукових публікацій, написання грантових заявок і навіть як інтерактивний інструмент у навчальному процесі. Він був платним передплатником ChatGPT Plus і сприймав сервіс як стабільний робочий простір, який зберігає контекст і попередні напрацювання.

За словами професора, він усвідомлював ризик фактичних помилок, притаманних великим мовним моделям, однак покладався на інше — безперервність доступу до матеріалів та збереження історії роботи. Саме тому раптова втрата даних стала для нього несподіванкою.

Після зникнення чатів викладач спробував відновити доступ, використовуючи різні пристрої, браузери та налаштування, однак безрезультатно. Звернення до служби підтримки OpenAI також не дало результату: спочатку відповідав автоматизований агент, а згодом співробітник компанії підтвердив, що дані були видалені остаточно і не підлягають відновленню.

Як зазначає автор, йшлося не про окремі нотатки, а про структуровані папки з проєктами — інтелектуальний «каркас» дворічної роботи, який використовувався у дослідженнях і викладанні.

Ситуація набула публічного розголосу після того, як її опис було опубліковано у журналі Nature. У коментарі виданню OpenAI підтвердила викладену версію подій та заявила, що видалення даних відповідає принципу «конфіденційність за проєктом».

У компанії пояснили, що після остаточного видалення чати не можуть бути відновлені — ані через інтерфейс користувача, ані через API чи службу підтримки. Це, за словами OpenAI, відповідає найкращим практикам захисту персональних даних та чинним правовим вимогам.

Компанія також порадила користувачам самостійно створювати резервні копії матеріалів, якщо вони використовують ChatGPT у професійних цілях.

Автор історії наголошує, що його випадок виявляє системну проблему: генеративні ШІ-інструменти активно впроваджуються в науку та освіту, однак не відповідають академічним стандартам надійності та підзвітності. На його думку, якщо роки роботи можуть бути втрачені «в один клік» без попередження, такі сервіси не можна вважати повністю безпечними для професійного використання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами