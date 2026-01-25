Учений втратив два роки роботи — після того, як вимкнув у ChatGPT функцію згоди на обробку даних

Професор рослинництва з Кельнського університету (Німеччина) повідомив про втрату двох років академічної роботи після тимчасового вимкнення опції «згода на дані» в сервісі OpenAI. За його словами, одразу після зміни налаштувань усі чати та папки проєктів у ChatGPT були безповоротно видалені без попередження чи можливості відновлення.

Робота з ChatGPT

Викладач розповів, що протягом кількох років активно використовував ChatGPT у професійній діяльності — для підготовки лекцій, створення іспитів, аналізу відповідей студентів, редагування наукових публікацій, написання грантових заявок і навіть як інтерактивний інструмент у навчальному процесі. Він був платним передплатником ChatGPT Plus і сприймав сервіс як стабільний робочий простір, який зберігає контекст і попередні напрацювання.

За словами професора, він усвідомлював ризик фактичних помилок, притаманних великим мовним моделям, однак покладався на інше — безперервність доступу до матеріалів та збереження історії роботи. Саме тому раптова втрата даних стала для нього несподіванкою.

Після зникнення чатів викладач спробував відновити доступ, використовуючи різні пристрої, браузери та налаштування, однак безрезультатно. Звернення до служби підтримки OpenAI також не дало результату: спочатку відповідав автоматизований агент, а згодом співробітник компанії підтвердив, що дані були видалені остаточно і не підлягають відновленню.

Як зазначає автор, йшлося не про окремі нотатки, а про структуровані папки з проєктами — інтелектуальний «каркас» дворічної роботи, який використовувався у дослідженнях і викладанні.

Ситуація набула публічного розголосу після того, як її опис було опубліковано у журналі Nature. У коментарі виданню OpenAI підтвердила викладену версію подій та заявила, що видалення даних відповідає принципу «конфіденційність за проєктом».

У компанії пояснили, що після остаточного видалення чати не можуть бути відновлені — ані через інтерфейс користувача, ані через API чи службу підтримки. Це, за словами OpenAI, відповідає найкращим практикам захисту персональних даних та чинним правовим вимогам.

Компанія також порадила користувачам самостійно створювати резервні копії матеріалів, якщо вони використовують ChatGPT у професійних цілях.

Автор історії наголошує, що його випадок виявляє системну проблему: генеративні ШІ-інструменти активно впроваджуються в науку та освіту, однак не відповідають академічним стандартам надійності та підзвітності. На його думку, якщо роки роботи можуть бути втрачені «в один клік» без попередження, такі сервіси не можна вважати повністю безпечними для професійного використання.