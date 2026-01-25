ЄС призупинить мита у відповідь США на 93 млрд євро на півроку

Євросоюз призупинить тарифи у відповідь на американські товари на суму в 93 млрд євро ($109 млрд) ще на шість місяців після того, як президент США Дональд Трамп відмовився від загрози ввести збори з деяких країн ЄС, які виступали проти його спроб анексувати Гренландію. Про це повідомив представник Єврокомісії Олоф Джілл.

Що відомо

«Ми досягли нашої мети дипломатичними та політичними засобами, які завжди будуть нашими уподобаннями, а не занурюватись у спіраль заходів та контрзаходів», — сказав він, додавши, що контрзаходи можуть бути знову активовані за потреби.

Термін дії припинення контрзаходів щодо США спливає 7 лютого.

Трам передумав вводити мита

Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має увійти до складу США. На Всесвітньому економічному форумі в Давосі він заявив, що Вашингтон домагається початку негайних переговорів щодо придбання території. Глава Білого дому уточнив, що США хочуть отримати острів для створення системи ПРО «Золотий купол» та стримування «небезпечних супротивників».

21 січня Трамп відмовився від запровадження нових мит проти кількох країн Європи з лютого на тлі узгодження діалогу щодо Гренландії.

Це сталося після його діалогу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі. Європейські лідери позитивно оцінили цю відмову.