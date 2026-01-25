Хакери викрали у прокуратури Південної Кореї біткоїни на $48 млн

Південнокорейська прокуратура в окрузі Кванджу розпочала розслідування зникнення першої криптовалюти на суму 70 млрд вон ($47,7 млн). Про це пишуть місцеві ЗМІ .

Деталі

Держорган виявив зникнення біткоїнів під час планової перевірки конфіскованих активів.

У ході внутрішнього аудиту з'ясувалося, що причиною був витік пароля. Один із співробітників відомства став жертвою атаки фішингу, перейшовши на підроблений веб-сайт.

«В даний час ми розслідуємо обставини втрати та місцезнаходження конфіскованих активів. Ми не можемо підтвердити жодних конкретних деталей», — прокоментували представники прокуратури у розмові з Yonhap News.

Верховний суд Південної Кореї вперше визнав законним вилучення біткоїнів із біржових гаманців у рамках кримінальних справ на початку січня. Раніше допускалася лише можливість конфіскації активів на користь держави.

Передісторія

19 січня в Південній Кореї ліквідували мережу грошових переказів, через яку злочинці перемістили цифрові активи на 150 млрд вон (~$110 млн).

Місцева митна служба передала прокуратурі справу, порушену стосовно трьох підозрюваних, включаючи 30-річного громадянина Китаю. Їх звинувачують у порушенні Закону про валютні операції.

Слідство встановило, що за чотири роки діяльності нелегальна структура відмила понад $100 млн, одержаних через платіжні сервіси WeChat Pay та Alipay. Схема працювала так: шахраї конвертували кошти в криптовалюту на закордонних біржах, переводили на гаманці в Південній Кореї, а потім переводили в готівку.

Для маскування перекладів використовувалися легальні формулювання: оплата пластичних операцій та навчання студентів за кордоном.