25 січня 2026, 12:22

Комісія з цінних паперів США відкликала позов проти криптобіржі братів Вінклвосів

Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) відкликала судовий позов проти криптобіржі Gemini братів-близнюків Тайлера та Кемерона Вінклвоссів.

У січні 2023 року американський регулятор звинуватив Gemini у незаконній пропозиції цінних паперів через програму Earn, учасникам якої біржа обіцяла прибутковість до 8% річних на депозити у криптовалюті.
Фото: Брати Вінклвосси

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У чому звинуватили Gemini

У січні 2023 року американський регулятор звинуватив Gemini у незаконній пропозиції цінних паперів через програму Earn, учасникам якої біржа обіцяла прибутковість до 8% річних на депозити у криптовалюті.

Виплати за програмою було припинено у листопаді 2022 року на тлі фінансової кризи партнера Gemini, платформи Genesis Global Capital. Компанія виявилася нездатною повернути близько $900 млн клієнтських коштів, переданих їй у кредит через Earn.

Читайте також: Біржа братів Вінклвоссів подала до SEC заявку на IPO

У лютому 2024 року Gemini погодилася компенсувати учасникам програми $1,1 млрд заради врегулювання претензій Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYSDF).

Пізніше біржа оголосила про намір повернути клієнтам 100% активів Earn на загальну суму 2,18 млрд дол.

Після зміни керівництва Комісії з цінних паперів на початку минулого року відомство переглянуло позицію у справі. У квітні сторони звернулися до суду із проханням надати 60-денну паузу для оцінки перспектив досудового врегулювання.

У результаті SEC дійшла висновку, що подальший розгляд недоцільний, оскільки учасники програми Earn отримали повне повернення коштів у рамках процедури банкрутства Genesis.

Раніше SEC повідомила про завершення перевірки приватного токена Zcash і направила творцям проєкту повідомлення, що не має претензій і не має наміру когось карати у Zcash Foundation за випуск ZEC.

Нагадаємо

Влітку 2024 засновники Gemini Тайлер і Кемерон Уїнквоси виступили великими приватними спонсорами передвиборної кампанії Дональда Трампа. Брати пожертвували у фонд політика по $1 млн у біткоїнах.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
