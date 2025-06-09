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9 червня 2025, 9:16

Біржа братів Уїнклвоссів подала до SEC заявку на IPO

Криптовалютна біржа Gemini конфіденційно подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проект реєстраційної заяви за формою S-1 на проведення IPO. Про це пише «Мінфін» із посиланням на Forklog.

Криптовалютна біржа Gemini конфіденційно подала до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проект реєстраційної заяви за формою S-1 на проведення IPO.

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Деталі

Передбачуване первинне розміщення акцій класу, А відбудеться після розгляду заявки регулятором. У Gemini поки не визначили кількість та ціновий діапазон пропозиції паперів.

Крок біржі відбувся на тлі IPO компанії Circle, яка 5 червня залучила $1,1 млрд із перепідпискою у 25 разів. Емітенту стейблкоїну USDC оцінили у $6,9 млрд.

У день дебюту на Нью-Йоркській фондовій біржі курс акцій під тикером CRCL злетів на 168%. За підсумками торгової сесії 6 червня котирування фірми додали майже 30%, а капіталізація сягнула $21,6 млрд.

Нагадаємо

Влітку 2024 засновники Gemini Тайлер і Кемерон Уїнклвосси виступили великими приватними спонсорами передвиборної кампанії Дональда Трампа. Брати пожертвували у фонд політика по $1 млн у біткоїнах.

У січні 2023 року SEC за колишньої адміністрації звинуватила Gemini у продажу незареєстрованих цінних паперів через програму Earn.

Засновники біржі виступали непримиренними критиками тодішнього глави відомства Гері Генслера та закликали до його відставки. Він залишив пост 20 січня 2025 року, в день інавгурації Трампа.

У лютому Комісія припинила справу проти Gemini. З початку року агентство пішло на подібний крок щодо низки криптокомпаній, включаючи Coinbase, Robinhood, Ripple,Kraken, ConsenSys, Cumberland, Nova Labs та Uniswap.

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Джерело: Мінфін
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